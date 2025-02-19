Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Picom Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Picom Việt Nam
- An Giang:
- An Giang
- Kiên Giang
- Đồng Tháp
- Bạc Liêu
- Sóc Trăng
- Cần Thơ
- Vĩnh Long
- Tiền Giang
- Long An
- Bình Dương
- Bình Phước
- Đắk Nông
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Bình Thuận
- Tây Ninh
- Đồng Nai
- Lâm đồng, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu
- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng, quảng bá phát triển sản phẩm.
- Bán hàng, quản lý công nợ, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng vùng phụ trách.
Khu vực:
Tây Nam Bộ: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An.
Đông Nam Bộ & Tây Nguyên:
Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông,
Đắk lắk, Gia Lai, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng.
Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết về thuốc BVTV, phân bón và cây trồng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu khó, khả năng làm việc độc lập.
Tại Công ty TNHH Picom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng đầu thùng, thưởng nóng, thưởng doanh số tháng, năm...
- Chế độ BHXH đầy đủ (BH thất nghiệp, y tế, tai nạn)
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Picom Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI