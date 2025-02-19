Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Picom Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Picom Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 40 Triệu

Công ty TNHH Picom Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Picom Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Picom Việt Nam

Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- An Giang

- Kiên Giang

- Đồng Tháp

- Bạc Liêu

- Sóc Trăng

- Cần Thơ

- Vĩnh Long

- Tiền Giang

- Long An

- Bình Dương

- Bình Phước

- Đắk Nông

- Đắk Lắk

- Gia Lai

- Bình Thuận

- Tây Ninh

- Đồng Nai

- Lâm đồng, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng, quảng bá phát triển sản phẩm.
- Bán hàng, quản lý công nợ, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng vùng phụ trách.
Khu vực:
Tây Nam Bộ: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An.
Đông Nam Bộ & Tây Nguyên:
Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông,
Đắk lắk, Gia Lai, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sale thị trường.
- Hiểu biết về thuốc BVTV, phân bón và cây trồng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu khó, khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Picom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB + Phụ cấp + Lương doanh thu (từ 12 - 40 triệu) tùy theo mức độ hoàn thiện chỉ tiêu.
- Thưởng đầu thùng, thưởng nóng, thưởng doanh số tháng, năm...
- Chế độ BHXH đầy đủ (BH thất nghiệp, y tế, tai nạn)
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Picom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Picom Việt Nam

Công ty TNHH Picom Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

