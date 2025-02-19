Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Picom Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - An Giang - Kiên Giang - Đồng Tháp - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Vĩnh Long - Tiền Giang - Long An - Bình Dương - Bình Phước - Đắk Nông - Đắk Lắk - Gia Lai - Bình Thuận - Tây Ninh - Đồng Nai - Lâm đồng, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng, quảng bá phát triển sản phẩm.

- Bán hàng, quản lý công nợ, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng vùng phụ trách.

Khu vực:

Tây Nam Bộ: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An.

Đông Nam Bộ & Tây Nguyên:

Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông,

Đắk lắk, Gia Lai, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sale thị trường.

- Hiểu biết về thuốc BVTV, phân bón và cây trồng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu khó, khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Picom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB + Phụ cấp + Lương doanh thu (từ 12 - 40 triệu) tùy theo mức độ hoàn thiện chỉ tiêu.

- Thưởng đầu thùng, thưởng nóng, thưởng doanh số tháng, năm...

- Chế độ BHXH đầy đủ (BH thất nghiệp, y tế, tai nạn)

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Picom Việt Nam

