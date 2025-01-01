Tất cả địa điểm
Công việc Bảo vệ

-

Có 46 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG
Tuyển Bảo vệ CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Liên Danh Acciona-Vinci
Tuyển Bảo vệ Liên Danh Acciona-Vinci làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Liên Danh Acciona-Vinci
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM
Tuyển Bảo vệ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT
Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT
Hạn nộp: 27/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Bảo vệ Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 07/06/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Nam Định Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần D1 Concepts
Tuyển Bảo vệ Công ty Cổ Phần D1 Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần D1 Concepts
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Bảo vệ Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Bảo vệ Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Bảo vệ Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Hà Nội
Tuyển Bảo vệ Trường Cao đẳng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Cao đẳng Hà Nội
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Tuyển Bảo vệ HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Tuyển Bảo vệ CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Tuyển Bảo vệ Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Hạn nộp: 14/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Bảo vệ Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY
Tuyển Bảo vệ CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long
Tuyển Bảo vệ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Bảo vệ Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Bảo vệ Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Tuyển Bảo vệ TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN MB
Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEAZEN MB
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11.5 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi
Tuyển Bảo vệ Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Tuyển Bảo vệ Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP
Tuyển Bảo vệ Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP làm việc tại Sơn La thu nhập Từ 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP
Hạn nộp: 08/03/2025
Sơn La Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển bảo vệ tại Việt Nam đang tăng mạnh, đặc biệt ở các thành phố lớn và khu vực kinh tế phát triển. Với mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, đây là công việc mang lại thu nhập ổn định, cơ hội nghề nghiệp đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng từ lao động trẻ đến người lớn tuổi.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên bảo vệ

Nhu cầu tuyển bảo vệ đang tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường lao động, đặc biệt trong các ngành dịch vụ, bất động sản và sản xuất công nghiệp. Theo thống kê, số lượng tin tuyển dụng nhân viên bảo vệ đã tăng hơn 30% trong hai năm qua, đặc biệt tại các thành phố lớn. Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao về an ninh tại các khu vực đông dân cư, trung tâm thương mại và khu công nghiệp.

Vị trí nhân viên bảo vệ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và duy trì trật tự cho doanh nghiệp, tòa nhà và các sự kiện lớn. Đây là công việc giám sát đòi hỏi sự linh hoạt, kỹ năng giao tiếp cùng khả năng xử lý tình huống.

Với sự phát triển của các khu công nghiệp, tòa nhà văn phòng và khu dân cư, cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên bảo vệ ngày càng mở rộng. Nghề này không chỉ phù hợp với người trẻ mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những người lớn tuổi mong muốn có thêm thu nhập và duy trì sức khỏe sau khi nghỉ hưu.

Nhu cầu tuyển bảo vệ tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường lao động nhờ sự phát triển của các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng
Nhu cầu tuyển bảo vệ tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường lao động nhờ sự phát triển của các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng

2. Mức lương trung bình của việc làm nhân viên bảo vệ

Thu nhập của nhân viên bảo vệ thường dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào lĩnh vực làm việc và hình thức tuyển dụng. Một số vị trí đặc thù, yêu cầu kỹ năng cao hoặc điều kiện làm việc đặc biệt, có thể nhận mức lương lên đến 15.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng tham khảo mức lương theo từng lĩnh vực và hình thức tuyển dụng:

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm nhân viên bảo vệ

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Bảo vệ quán ăn, nhà hàng

6.000.000 - 8.500.000

Bảo vệ trường mầm non

6.500.000 - 9.000.000

Việc làm bảo vệ cửa hàng

7.000.000 - 10.000.000

Bảo vệ siêu thị điện máy

7.500.000 - 11.000.000

Việc làm bảo vệ tòa nhà

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm bảo vệ ngân hàng

10.000.000 - 15.000.000

Mức lương theo hình thức tuyển dụng

Việc làm nhân viên bảo vệ

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm bảo vệ lớn tuổi

5.000.000 - 7.000.000

Việc làm bảo vệ bao ăn ở

7.500.000 - 10.500.000

Việc làm bảo vệ nội bộ

8.000.000 - 10.000.000

Việc làm bảo vệ ca đêm

9.000.000 - 13.000.000
Mức lương của nghề bảo vệ có sự khác biệt rõ rệt tùy thuộc vào lĩnh vực làm việc và hình thức tuyển dụng. Ví dụ, bảo vệ làm việc tại ngân hàng thường nhận mức lương cao hơn do yêu cầu khắt khe về trách nhiệm và kỹ năng, trong khi bảo vệ tại các tòa nhà hoặc khu dân cư thường có mức thu nhập thấp hơn. Bên cạnh đó, bảo vệ ca đêm thường được trả thêm phụ cấp vì đặc thù làm việc ngoài giờ và điều kiện làm việc có phần khắc nghiệt hơn. Ngoài ra, bảo vệ được tuyển dụng trực tiếp bởi các doanh nghiệp lớn thường nhận được mức lương cao hơn và có chế độ đãi ngộ tốt hơn so với những người làm việc thông qua các công ty dịch vụ bảo vệ.

3. Những việc làm bảo vệ phổ biến hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ ngày càng gia tăng để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh tại nhiều địa điểm và lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là những công việc bảo vệ phổ biến, mang đến cơ hội việc làm ổn định và đa dạng cho người lao động:

3.1. Tuyển dụng bảo vệ cửa hàng

Cửa hàng bán lẻ như Con Cưng, Bibomart thường xuyên cần tuyển bảo vệ để giám sát an ninh, bảo vệ tài sản và hỗ trợ khách hàng. Nhân viên bảo vệ tại đây thường làm nhiệm vụ hướng dẫn khách gửi xe, giữ gìn trật tự trong cửa hàng và hỗ trợ nhân viên bán hàng trong các tình huống cần thiết.

3.2. Tuyển dụng bảo vệ tòa nhà

Các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp thường có nhu cầu tuyển bảo vệ để đảm bảo an ninh 24/7. Công việc này bao gồm quản lý ra vào, kiểm tra camera giám sát và xử lý các sự cố an ninh như mất mát tài sản hoặc vi phạm nội quy. Vị trí này thường đi kèm với yêu cầu về tác phong lịch sự và kỹ năng giao tiếp tốt.

Bảo vệ tại các tòa nhà, chung cư có nhiệm vụ quản lý ra vào, kiểm tra camera giám sát để đảm bảo an ninh 24/7
Bảo vệ tại các tòa nhà, chung cư có nhiệm vụ quản lý ra vào, kiểm tra camera giám sát để đảm bảo an ninh 24/7

3.3. Tuyển dụng bảo vệ ngân hàng

Ngân hàng là một trong những môi trường làm việc yêu cầu mức độ bảo vệ cao nhất, do liên quan trực tiếp đến tài sản lớn và thông tin quan trọng. Nhân viên bảo vệ tại ngân hàng không chỉ làm nhiệm vụ giám sát ra vào mà còn cần đảm bảo an ninh tại các khu vực giao dịch. Công việc này đòi hỏi nhân viên phải có ý thức kỷ luật cao và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp

3.4. Tuyển dụng bảo vệ trường mầm non

Bảo vệ trường mầm non là công việc đặc thù, tập trung vào đảm bảo an toàn cho trẻ em, giám sát khuôn viên trường và quản lý việc ra vào của phụ huynh, giáo viên. Nhiệm vụ này đòi hỏi người bảo vệ có sự tận tâm, nhẹ nhàng và đặc biệt là khả năng giao tiếp tốt với trẻ nhỏ. Công việc này thường phù hợp với những người yêu thích môi trường giáo dục và có tinh thần trách nhiệm cao.

Bảo vệ trường mầm non cần có sự tận tâm, nhẹ nhàng và khả năng giao tiếp tốt với trẻ nhỏ
Bảo vệ trường mầm non cần có sự tận tâm, nhẹ nhàng và khả năng giao tiếp tốt với trẻ nhỏ

3.5. Tuyển dụng bảo vệ siêu thị điện máy

Hệ thống siêu thị như Cellphones, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh luôn có nhu cầu tuyển bảo vệ để giám sát tài sản và hỗ trợ khách hàng. Nhân viên bảo vệ tại đây chịu trách nhiệm giám sát hàng hóa, hỗ trợ quản lý dòng khách ra vào và đảm bảo an toàn cho khu vực trưng bày sản phẩm. Công việc này yêu cầu sự cảnh giác cao và khả năng quản lý tình huống trong không gian mua sắm đông đúc.

3.6. Tuyển dụng bảo vệ quán ăn, nhà hàng

Quán ăn, nhà hàng là môi trường đông đúc, nơi bảo vệ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý xe cộ, giám sát khu vực và đảm bảo trật tự trong giờ cao điểm. Nhân viên bảo vệ tại đây cũng thường hỗ trợ khách hàng, giúp đỡ trong các tình huống khẩn cấp hoặc giải quyết tranh chấp nhỏ. Đây là công việc lý tưởng cho những người lao động phổ thông, không yêu cầu nhiều về trình độ.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm nhân viên bảo vệ

Công việc bảo vệ hiện nay được tuyển dụng theo nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng đối tượng lao động. Từ các vị trí chuyên biệt như bảo vệ nội bộ đến bảo vệ ca đêm hay bao ăn ở, mỗi hình thức đều mang lại cơ hội ổn định với những điều kiện riêng.

4.1. Tuyển dụng việc làm bảo vệ lớn tuổi

Nhiều công ty và tổ chức ưu tiên tuyển bảo vệ lớn tuổi vì tính trách nhiệm và kinh nghiệm sống của họ. Những vị trí này thường tập trung vào các công việc nhẹ nhàng như trông coi văn phòng, cổng trường học hoặc khu dân cư. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người trên 50 tuổi muốn tìm kiếm thu nhập ổn định sau khi đã nghỉ hưu.

Bảo vệ lớn tuổi phù hợp làm việc ở những môi trường như văn phòng, trường mầm non hoặc khu dân cư
Bảo vệ lớn tuổi phù hợp làm việc ở những môi trường như văn phòng, trường mầm non hoặc khu dân cư

4.2. Tuyển dụng việc làm bảo vệ nội bộ

Bảo vệ nội bộ làm việc trực tiếp trong các công ty, xí nghiệp hoặc tập đoàn lớn. Nhiệm vụ chính bao gồm giám sát khu vực làm việc, đảm bảo an toàn cho tài sản và nhân viên. Vị trí này thường có mức lương ổn định và chế độ đãi ngộ tốt, phù hợp với những người tìm kiếm công việc lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp.

4.3. Tuyển dụng việc làm bảo vệ ca đêm

Bảo vệ ca đêm là công việc phổ biến tại các nhà máy, cửa hàng hoặc chung cư, khi nhu cầu an ninh cần được duy trì 24/7. Công việc này yêu cầu nhân viên có sức khỏe tốt, khả năng tập trung cao và sẵn sàng làm việc trong khung giờ muộn. Đây là hình thức phù hợp với những lao động có thể linh hoạt thời gian.

Bảo vệ ca đêm có nhiệm vụ giám sát các nhà máy, cửa hàng hoặc chung cư, khi nhu cầu an ninh cần được duy trì 24/7
Bảo vệ ca đêm có nhiệm vụ giám sát các nhà máy, cửa hàng hoặc chung cư, khi nhu cầu an ninh cần được duy trì 24/7

4.4. Tuyển dụng việc làm bảo vệ bao ăn ở

Hình thức bảo vệ bao ăn ở thường được các gia đình, doanh nghiệp hoặc nhà hàng lớn lựa chọn, nhằm tạo điều kiện tối ưu cho nhân viên yên tâm làm việc. Công việc này bao gồm cả việc ở lại nơi làm việc để đảm bảo an ninh liên tục, phù hợp với những người muốn giảm chi phí sinh hoạt và tận dụng thời gian hiệu quả.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm bảo vệ nhiều nhất

Nhu cầu tuyển bảo vệ có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ tại các khu vực trọng điểm và phát triển kinh tế trên cả nước. Dưới đây là những thành phố có nhu cầu tuyển bảo vệ nhiều nhất:

5.1. Tuyển dụng việc làm nhân viên bảo vệ Hà Nội

Với vị thế là thủ đô và trung tâm hành chính, Hà Nội đang chứng kiến nhu cầu tuyển nhân viên bảo vệ tăng cao, đặc biệt là tại các khu vực văn phòng, trung tâm thương mại và các cơ quan nhà nước. Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và các dự án xây dựng mới đẩy mạnh nhu cầu bảo vệ an ninh tại các khu vực công cộng và tư nhân.

Nhu cầu tuyển bảo vệ tại Hà Nội tập trung chủ yếu tại các khu văn phòng, trung tâm thương mại và cơ quan nhà nước
Nhu cầu tuyển bảo vệ tại Hà Nội tập trung chủ yếu tại các khu văn phòng, trung tâm thương mại và cơ quan nhà nước

5.2. Tuyển dụng việc làm nhân viên bảo vệ TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế và thương mại lớn nhất của cả nước, có nhu cầu tuyển bảo vệ cho các trung tâm thương mại, siêu thị, khu công nghiệp và các khu dân cư cao cấp. Với sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp, nhu cầu bảo vệ an ninh tại các cơ sở kinh doanh và khu dân cư tại TP. HCM ngày càng gia tăng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm.

5.3. Tuyển dụng việc làm nhân viên bảo vệ Đà Nẵng

Nổi bật với vai trò là điểm đến du lịch và trung tâm dịch vụ của miền Trung, Đà Nẵng đang có nhu cầu tuyển bảo vệ tại các khách sạn, trung tâm thương mại, khu công nghiệp và các khu đô thị mới. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và các dự án hạ tầng đã tạo ra nhu cầu lớn về bảo vệ an ninh, góp phần gia tăng cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên bảo vệ tại thành phố này.

Sự phát triển của ngành du lịch và dự án hạ tầng làm tăng nhu cầu tuyển bảo vệ tại thành phố Đà Nẵng
Sự phát triển của ngành du lịch và dự án hạ tầng làm tăng nhu cầu tuyển bảo vệ tại thành phố Đà Nẵng

5.4. Tuyển dụng việc làm nhân viên bảo vệ Cần Thơ

Là trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ hiện đang có nhu cầu tuyển bảo vệ cho các khu thương mại, khu công nghiệp, các khu dân cư và chợ đầu mối. Với sự gia tăng các hoạt động thương mại và sản xuất tại Cần Thơ, việc bảo vệ an ninh cho các cơ sở kinh doanh và khu vực công cộng đang trở nên vô cùng quan trọng, mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương.

6. Mô tả chi tiết của việc làm nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và sự an toàn cho các khu vực làm việc, cơ sở kinh doanh và các địa điểm công cộng. Dưới đây là mô tả chi tiết về những nhiệm vụ mà nhân viên bảo vệ thường xuyên thực hiện:

  • Tiếp nhận và giữ xe: Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm tiếp nhận và giám sát xe cộ ra vào tại các khu vực như bãi đỗ xe của công ty hoặc tòa nhà. Công việc này yêu cầu kiểm tra phương tiện để đảm bảo quy trình và tránh tình trạng mất mát hoặc thất lạc xe.

  • Kiểm tra, giám sát: Nhân viên bảo vệ thường xuyên tuần tra các khu vực được phân công như cửa ra vào, hành lang, và các khu vực công cộng để phát hiện những dấu hiệu bất thường, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

  • Hỗ trợ các bộ phận khác: Họ cần hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty như hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, giúp đỡ nhân viên và khách hàng khi cần thiết, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh.

  • Ghi chép lại biên bản giao ca và sổ giao ca: Việc ghi chép biên bản giao ca là rất quan trọng để đảm bảo thông tin giữa các ca làm việc được liên tục và chính xác, từ đó tạo cơ sở để xử lý các tình huống phát sinh.

  • Trực ca đêm cho công ty (nếu có): Trong ca đêm, nhân viên bảo vệ sẽ chịu trách nhiệm giám sát an ninh cho toàn bộ khu vực, từ kiểm tra camera đến tuần tra các khu vực ít người qua lại, bảo đảm không có sự xâm nhập hoặc sự cố nào xảy ra.

Những công việc trên là những nhiệm vụ phổ biến mà nhân viên bảo vệ thường đảm nhận, tuy nhiên, chi tiết công việc có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi làm việc và đặc thù của từng môi trường. Một số vị trí yêu cầu kỹ năng đặc thù như giám sát hệ thống an ninh công nghệ cao hoặc xử lý tình huống khẩn cấp. Vì vậy, mỗi nhân viên bảo vệ cần linh hoạt, thích nghi và nắm rõ yêu cầu cụ thể tại nơi mình làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho khu vực làm việc, cơ sở kinh doanh và địa điểm công cộng
Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho khu vực làm việc, cơ sở kinh doanh và địa điểm công cộng

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm bảo vệ

Việc làm nhân viên bảo vệ yêu cầu ứng viên đáp ứng các yếu tố quan trọng về sức khỏe, kỹ năng và phẩm chất. Dưới đây là một số yêu cầu của nhà tuyển dụng trong quá trình việc tuyển bảo vệ:

  • Sức khỏe tốt và thể lực ổn định: Công việc bảo vệ đòi hỏi thể lực bền bỉ, có khả năng làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt, nhất là khi phải đứng lâu hoặc đi lại nhiều.

  • Kỹ năng quan sát và phản ứng nhanh: Nhân viên bảo vệ cần có khả năng quan sát kỹ lưỡng để phát hiện các dấu hiệu bất thường và hành động kịp thời nhằm bảo đảm an toàn.

  • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm: Bảo vệ cần có khả năng làm việc một mình khi thực hiện các nhiệm vụ nhưng cũng phải phối hợp tốt với các bộ phận khác khi cần thiết.

  • Đạo đức nghề nghiệp và trung thực: Nhà tuyển dụng yêu cầu bảo vệ có thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực và đáng tin cậy trong mọi tình huống.

  • Kỹ năng giao tiếp cơ bản: Đôi khi bảo vệ cần tương tác với khách hàng, đối tác hoặc nhân viên khác, vì vậy kỹ năng giao tiếp rõ ràng, lịch sự và hòa nhã là điều cần thiết.

Vị trí nhân viên bảo vệ yêu cầu ứng viên đáp ứng các yếu tố quan trọng về sức khỏe, kỹ năng và phẩm chất
Vị trí nhân viên bảo vệ yêu cầu ứng viên đáp ứng các yếu tố quan trọng về sức khỏe, kỹ năng và phẩm chất

Nhu cầu tuyển bảo vệ hiện nay đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các khu vực thành thị với mức lương hấp dẫn từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Công việc bảo vệ không chỉ ổn định mà còn mang đến cơ hội thăng tiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các công ty lớn đến các cơ sở dịch vụ. Đây là một nghề phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm công việc lâu dài với cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững.