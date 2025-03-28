Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk - Đắk Nông - Gia Lai - Đồng Nai - Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới, xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể

- Phân tích, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm ống nhựa của công ty

- Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng.

- Liên hệ với các Phòng/Ban liên quan, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn, theo dõi, kiểm soát công nợ của các khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên là Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.



- Ứng viên không ngại di chuyển xa, di chuyển nội vùng trong ngày liên tục.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, yêu thích công việc kinh doanh.

- Trung thực, năng động, thái độ phù hợp, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.

- Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Thực hiện tốt các nghiệp vụ trên Excel, Word, PowerPoint

- Ưu tiên hồ sơ từ 1988 trở về 2002

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...).

- Bảo hiểm tai nạn 24/24 để đảm bảo thêm quyền lợi cho người lao động.

- Lương tháng 13 theo quy định của Công ty

- Lương thưởng lễ, ngày thành lập tập đoàn, tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

