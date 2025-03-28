Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đắk Lắk

- Đắk Nông

- Gia Lai

- Đồng Nai

- Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới, xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể
- Phân tích, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm ống nhựa của công ty
- Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng.
- Liên hệ với các Phòng/Ban liên quan, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn, theo dõi, kiểm soát công nợ của các khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên là Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Nam
- Ứng viên không ngại di chuyển xa, di chuyển nội vùng trong ngày liên tục.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, yêu thích công việc kinh doanh.
- Trung thực, năng động, thái độ phù hợp, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.
- Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
- Thực hiện tốt các nghiệp vụ trên Excel, Word, PowerPoint
Excel, Word, PowerPoint
- Ưu tiên hồ sơ từ 1988 trở về 2002

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...).
- Bảo hiểm tai nạn 24/24 để đảm bảo thêm quyền lợi cho người lao động.
- Lương tháng 13 theo quy định của Công ty
- Lương thưởng lễ, ngày thành lập tập đoàn, tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

