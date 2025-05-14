Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô B
- 6
- CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Biên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng từ Tiếng Việt sang Tiếng Hàn và ngược lại.
- Phiên dịch tại chuyền sản xuất
- Kinh nghiệm phiên dịch công ty sản xuất
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam dưới 30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên tất cả các ngành
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn
- Năng động, vui vẻ, trung thực, có thể làm việc độc lập / teamwork
- Sử dụng Microsoft Office
Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên, cạnh tranh cao so với thị trường
- Mức tham gia Bảo hiểm xã hội 85% tổng lương
- Nghỉ 1 thứ 7 mỗi tháng
- Môi trường làm việc thân thiện
- Thưởng Tết, Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
- Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
