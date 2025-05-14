Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B - 6 - CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng từ Tiếng Việt sang Tiếng Hàn và ngược lại.

- Phiên dịch tại chuyền sản xuất

- Kinh nghiệm phiên dịch công ty sản xuất

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam dưới 30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên tất cả các ngành

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn

- Năng động, vui vẻ, trung thực, có thể làm việc độc lập / teamwork

- Sử dụng Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên, cạnh tranh cao so với thị trường

- Mức tham gia Bảo hiểm xã hội 85% tổng lương

- Nghỉ 1 thứ 7 mỗi tháng

- Môi trường làm việc thân thiện

- Thưởng Tết, Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

- Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA

