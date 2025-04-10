Tuyển Tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tiếng Hàn

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Cần có sự hiểu biết về dự án, bao gồm cả sản phẩm kinh doanh và các yêu cầu liên quan.
Chủ động phối hợp với cả hai bên để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác.
Giao tiếp thường xuyên với đội ngũ kinh doanh.
Dịch tài liệu trong phạm vi dự án (bao gồm cả báo cáo từ đội dự án).
Phiên dịch trong các cuộc họp trực tuyến và hội nghị.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc các ngành liên quan đến ngôn ngữ/giao tiếp.
Thành thạo tiếng Hàn cả nói và viết (TOPIK cấp 6).
Hiểu biết tốt về ngành công nghệ thông tin (Agile, các dự án CNTT, v.v.).
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm phiên dịch/biên dịch.
Không có giới hạn hoặc trở ngại trong việc đi công tác nước ngoài.
Có thể làm việc tại Hàn Quốc hoặc Việt Nam mà không gặp vấn đề pháp lý.
Có khả năng hiểu, dịch và phiên dịch hoàn toàn các thuật ngữ chuyên ngành CNTT.
Thành thạo tiếng Anh (nói và viết) – là một lợi thế lớn.
Có kinh nghiệm tham gia các dự án CNTT khác.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương 1–2 lần/năm, có khả năng được tăng lương đột xuất không giới hạn số lần tùy theo năng lực.
Chính sách thưởng tháng 13 và thưởng lễ theo quy định của công ty.
Du lịch nghỉ mát (gói 5–7 triệu/người), hoạt động team building,...
Tham gia đầy đủ BHXH và khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
Chính sách thăm hỏi toàn diện dành cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau, v.v.
Câu lạc bộ bóng đá, xe đạp, cầu lông,... cùng nhiều hoạt động thể thao và văn hóa khác.
Phụ cấp cho các khóa học và giải thưởng đào tạo: Ngôi sao học tập của tháng,
Cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho học tập của năm, nhận nhuận bút,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

