Tuyển Tiếng Hàn Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lotte Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách khu vực Lễ tân đặt bàn online/offline

Tư vấn và order cho khách

Giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng

Lên kế hoạch làm việc cho nhân viên

Quản lý, giám sát nhân sự

Kiểm kê hàng hoá

Hỗ trợ giám đốc xử lý các công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Chứng chỉ tiếng Hàn (Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOPIK 4 trở lên)

Khả năng giao tiếp tiếng Hàn tự tin, xử lý tình huống nhanh

Có kinh nghiệm quản lý, giám sát và phân bổ công việc hợp lý

Có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ: nhà hàng, khách sạn là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng.

Hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày.

Hưởng đầy đủ BHXH, các chế độ phúc lợi như quy định.

Nghỉ 1 ngày trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

