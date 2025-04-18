Tuyển Tiếng Hàn Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lotte Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách khu vực Lễ tân đặt bàn online/offline
Tư vấn và order cho khách
Giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng
Lên kế hoạch làm việc cho nhân viên
Quản lý, giám sát nhân sự
Kiểm kê hàng hoá
Hỗ trợ giám đốc xử lý các công việc được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chứng chỉ tiếng Hàn (Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOPIK 4 trở lên)
Khả năng giao tiếp tiếng Hàn tự tin, xử lý tình huống nhanh
Có kinh nghiệm quản lý, giám sát và phân bổ công việc hợp lý
Có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ: nhà hàng, khách sạn là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng.
Hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày.
Hưởng đầy đủ BHXH, các chế độ phúc lợi như quy định.
Nghỉ 1 ngày trong tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
