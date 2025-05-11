Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Tiếng Hàn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Ciputra, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Biên phiên dịch tiếng Hàn trong các cuộc họp với nhân viên và khách hàng.
Phiên dịch tài liệu, văn bản tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.
Hỗ trợ phiên dịch cho các hoạt động sản xuất, nông lâm nghiệp của công ty.
Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tiếng Hàn giao tiếp (nghe, nói)
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, đáp ứng tiến độ công việc.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Office (Word, Excel), quen thuộc với Microsoft Access là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 66 Phố Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-han-thu-nhap-13-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job356600
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Hạn nộp: 26/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Hạn nộp: 05/08/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Hạn nộp: 26/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Hạn nộp: 05/08/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
19 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Hàn APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
15 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH Tám Tám Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Tám Tám Korea
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Hàn ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu ONE-VALUE VIỆT NAM
2.5 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
3 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
40 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm