Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Ciputra, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Biên phiên dịch tiếng Hàn trong các cuộc họp với nhân viên và khách hàng.
Phiên dịch tài liệu, văn bản tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.
Hỗ trợ phiên dịch cho các hoạt động sản xuất, nông lâm nghiệp của công ty.
Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tiếng Hàn giao tiếp (nghe, nói)
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, đáp ứng tiến độ công việc.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Office (Word, Excel), quen thuộc với Microsoft Access là một lợi thế.
Tiếng Hàn giao tiếp (nghe, nói)
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, đáp ứng tiến độ công việc.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Office (Word, Excel), quen thuộc với Microsoft Access là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI