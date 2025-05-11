Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Ciputra, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Biên phiên dịch tiếng Hàn trong các cuộc họp với nhân viên và khách hàng.

Phiên dịch tài liệu, văn bản tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.

Hỗ trợ phiên dịch cho các hoạt động sản xuất, nông lâm nghiệp của công ty.

Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tiếng Hàn giao tiếp (nghe, nói)

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, đáp ứng tiến độ công việc.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Office (Word, Excel), quen thuộc với Microsoft Access là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

