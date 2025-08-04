Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH KOCO VINA

Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH KOCO VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 ngách 56/2/5 đường Lê Quang Đạo, tổ 6, Phường Phú Đô ..., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công việc tổng vụ, hành chính, hỗ trợ các hoạt động nội bộ của công ty
Giao tiếp, phiên dịch và xử lý văn bản, email tiếng Hàn trong công việc hàng ngày
Hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương cơ bản (nếu cần)
Hỗ trợ các công việc liên quan đến kế toán nội bộ (thu – chi, đối chiếu đơn giản...)
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hành chính – nhân sự trơn tru
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên người Hàn
Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Hàn tốt (trình độ TOPIK 5 trở lên hoặc tương đương)
TOPIK 5 trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Tổng vụ, Hành chính – Nhân sự, hoặc Kế toán
ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp tốt, biết tổ chức công việc khoa học, hiệu quả
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH KOCO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Mức lương
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
BHXH, BHYT, BHTN
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định
Cơ hội thăng tiến
Làm việc trực tiếp với người Hàn, có cơ hội phát triển khả năng ngôn ngữ và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KOCO VINA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KOCO VINA

CÔNG TY TNHH KOCO VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19 ngách 56/2/5 đường Lê Quang Đạo, tổ 6, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

