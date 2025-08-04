Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 ngách 56/2/5 đường Lê Quang Đạo, tổ 6, Phường Phú Đô ..., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công việc tổng vụ, hành chính, hỗ trợ các hoạt động nội bộ của công ty

Giao tiếp, phiên dịch và xử lý văn bản, email tiếng Hàn trong công việc hàng ngày

Hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương cơ bản (nếu cần)

Hỗ trợ các công việc liên quan đến kế toán nội bộ (thu – chi, đối chiếu đơn giản...)

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hành chính – nhân sự trơn tru

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên người Hàn

Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Hàn tốt (trình độ TOPIK 5 trở lên hoặc tương đương)

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Tổng vụ, Hành chính – Nhân sự, hoặc Kế toán

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết tổ chức công việc khoa học, hiệu quả

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KOCO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Làm việc trực tiếp với người Hàn, có cơ hội phát triển khả năng ngôn ngữ và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KOCO VINA

