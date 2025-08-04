Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH KOCO VINA
- Hà Nội: 19 ngách 56/2/5 đường Lê Quang Đạo, tổ 6, Phường Phú Đô ..., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách công việc tổng vụ, hành chính, hỗ trợ các hoạt động nội bộ của công ty
Giao tiếp, phiên dịch và xử lý văn bản, email tiếng Hàn trong công việc hàng ngày
Hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương cơ bản (nếu cần)
Hỗ trợ các công việc liên quan đến kế toán nội bộ (thu – chi, đối chiếu đơn giản...)
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hành chính – nhân sự trơn tru
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên người Hàn
Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TOPIK 5 trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Tổng vụ, Hành chính – Nhân sự, hoặc Kế toán
ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp tốt, biết tổ chức công việc khoa học, hiệu quả
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Trung thực, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH KOCO VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
BHXH, BHYT, BHTN
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định
Cơ hội thăng tiến
Làm việc trực tiếp với người Hàn, có cơ hội phát triển khả năng ngôn ngữ và chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI