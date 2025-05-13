Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: r1
- 96 Bùi bằng đoàn, Khu Hưng Gia 2(R23), Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Tư vấn dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng tại Aura bằng ngôn ngữ Hàn - Việt
- Tiếp nhận tư vấn, đặt hẹn cho khách hàng qua qua hotline
- Chăm sóc, quản lý hồ sơ, liệu trình khách hàng.
- Hỗ trợ quản lý Fanpage Facebook và các nền tảng SNS khác.
- Các công việc được giao khác.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình sáng, giọng nói hay.
- Có kinh nghiệm ở vị trí bán hàng, tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng...trong các lĩnh vực: làm đẹp, mỹ phẩm, ngân hàng, bảo hiểm...
- Khả năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.
- Có kiến thức về da liễu, dược mỹ phẩm (chưa biết sẽ được đào tạo).
- Biết sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 22.000.000 - 25.000.000 (Lương cứng + Doanh số + Thuởng KPI và Phụ cấp)
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được học tập và đào tạo liên tục.
- Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng, học hỏi, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
