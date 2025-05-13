Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Tiếng Hàn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: r1

- 96 Bùi bằng đoàn, Khu Hưng Gia 2(R23), Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tư vấn dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng tại Aura bằng ngôn ngữ Hàn - Việt
- Tiếp nhận tư vấn, đặt hẹn cho khách hàng qua qua hotline
- Chăm sóc, quản lý hồ sơ, liệu trình khách hàng.
- Hỗ trợ quản lý Fanpage Facebook và các nền tảng SNS khác.
- Các công việc được giao khác.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sáng, giọng nói hay.
- Có kinh nghiệm ở vị trí bán hàng, tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng...trong các lĩnh vực: làm đẹp, mỹ phẩm, ngân hàng, bảo hiểm...
- Khả năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.
- Có kiến thức về da liễu, dược mỹ phẩm (chưa biết sẽ được đào tạo).
- Biết sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 22.000.000 - 25.000.000 (Lương cứng + Doanh số + Thuởng KPI và Phụ cấp)
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được học tập và đào tạo liên tục.
- Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng, học hỏi, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2 (khu R23), Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-han-thu-nhap-18-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job358355
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Hạn nộp: 26/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Hạn nộp: 05/08/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Hạn nộp: 26/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Hạn nộp: 05/08/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH HS Hyosung Global Logistics Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HS Hyosung Global Logistics Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn Rebel Corporation Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Rebel Corporation Vietnam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn Rebel Corporation Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Rebel Corporation Vietnam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
3 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm