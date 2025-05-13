Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

- Thu nhập: 22.000.000 - 25.000.000 (Lương cứng + Doanh số + Thuởng KPI và Phụ cấp) - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. - Lộ trình thăng tiến rõ ràng. - Được học tập và đào tạo liên tục. - Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng, học hỏi, sáng tạo

- Tư vấn dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng tại Aura bằng ngôn ngữ Hàn - Việt - Tiếp nhận tư vấn, đặt hẹn cho khách hàng qua qua hotline - Chăm sóc, quản lý hồ sơ, liệu trình khách hàng. - Hỗ trợ quản lý Fanpage Facebook và các nền tảng SNS khác. - Các công việc được giao khác.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI