Tuyển Tiếng Hàn APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Mức lương
15 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 15 - 15 Triệu
Kiểm duyệt các nội dung hình ảnh và văn bản của sản phẩm trên website mua sắm để đảm bảo các hình ảnh đăng lên đúng quy định và phù hợp với tiêu chuẩn từ khách hàng.
Gán nhãn các hình ảnh vi phạm các tiêu chuẩn nhãn hiệu từ phía khách hàng.
Phối hợp với bộ phận Quản lý để kịp thời xử lý nội dung vi phạm.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý dự án.
Với Mức Lương 15 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm là lợi thế;
Có thể làm việc được vào các ngày lễ, Tết (Quốc Khánh, Giỗ Tổ, Tết,...);
Có chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK 4 và Tiếng Anh B1;
Kiên nhẫn, có khả năng tập trung và trách nhiệm trong công việc;
Khả năng sử dụng máy tính cơ bản;
Thời gian làm việc: linh hoạt 5 ngày/
Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh (15.000.000 VND/tháng) gồm thưởng theo kết quả công việc;
Lương các ngày Lễ, Tết được trả theo mức 200% - 300% theo đúng quy định;
Đóng BHXH theo 90% mức lương;
2 tháng thử việc nhận 100% lương;
Được trau dồi khả năng ngoại ngữ trong công việc;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
