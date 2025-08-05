Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Chung cư Linh Trung, 6 - 8, Đường số 8, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Biên phiên dịch tài liệu, nội dung từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại

Làm việc tại phòng Kế Hoạch - Hỗ trợ công việc của phòng ban.

Nghiên cứu và cập nhật các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực sản xuất (nếu có).

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng đọc, hiểu và viết tiếng Hàn thành thạo.

Có kỹ năng biên dịch tốt, đảm bảo chính xác và lưu loát.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PPT).

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL

