Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Nhân Quyền, Bình Giang, Bình Giang, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất: Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn hàng và nhu cầu thị trường.

Phân bổ nguồn lực: Phân bổ nguyên vật liệu, nhân công, máy móc để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra trơn tru, hiệu quả.

Giám sát tiến độ sản xuất: Theo dõi quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng và tiến độ sản phẩm.

Phối hợp liên phòng ban: Làm việc với bộ phận bán hàng, nhân sự, bảo trì để đảm bảo tất cả công nhân, vật liệu, máy móc đều sẵn sàng theo yêu cầu công việc.

Báo cáo và cải tiến: Lập báo cáo và đánh giá về quá trình sản xuất, đồng thời đề xuất các giải pháp để cải tiến mục tiêu sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp các ngành liên quan đến quản lý công nghiệp, kỹ thuật, kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng lập kế hoạch: Khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất hiệu quả

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích dữ liệu sản xuất để dự báo năng lực, phát hiện rủi ro và đề xuất cải tiến kế hoạch.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Khả năng phối hợp và giao tiếp hiệu quả với các bộ phận liên quan

Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý sản xuất như SAP, Excel, v.v.

Tại Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực

Được đóng BHXH ngay sau thời gian thử việc

Hưởng mọi chế độ BHYT, BHTT …

Chế độ phúc lợi đãi ngộ cao

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.