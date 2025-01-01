Tất cả địa điểm
Công việc Trưởng phòng pháp chế

-

Có 60 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm China Construction (S.e.a) Co.ltd
Tuyển Trưởng phòng pháp chế China Construction (S.e.a) Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
China Construction (S.e.a) Co.ltd
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Movitel S.A
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Movitel S.A
Hạn nộp: 17/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Hạn nộp: 13/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường
Hạn nộp: 30/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VSIP NAM ĐỊNH
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH VSIP NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VSIP NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 22/06/2025
Nam Định Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VSIP NAM ĐỊNH
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH VSIP NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VSIP NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 22/06/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CINCAMON
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH CINCAMON làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CINCAMON
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công Ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHMATE ASSET TRADING
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH TECHMATE ASSET TRADING làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHMATE ASSET TRADING
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Care vn
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Care vn
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố Pro Company
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố Pro Company
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Parkway Dental
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Parkway Dental làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Parkway Dental
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI AN CÁT- siêu thị K-Market
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI AN CÁT- siêu thị K-Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI AN CÁT- siêu thị K-Market
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Parkway Dental
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Parkway Dental làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Parkway Dental
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 3,000 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 23/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Y tế PW
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ Phần Y tế PW
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Hiện nay, khi các doanh nghiệp cần đảm bảo các hoạt động của công ty được tuân thủ đúng pháp luật, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại Việt Nam tăng cao. Việc làm trưởng phòng pháp chế có mức lương dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm trưởng phòng pháp chế

Trưởng phòng pháp chế là người đứng đầu bộ phận pháp chế trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ tư vấn pháp lý cho lãnh đạo và giám sát các hoạt động của công ty để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và xử lý các vấn đề pháp lý, giúp công ty hoạt động theo đúng quy định.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại Việt Nam đang tăng mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh các tổ chức và doanh nghiệp cần đảm bảo các hoạt động của công ty được tuân thủ đúng quy định và pháp luật. Theo thống kê, có hàng trăm vị trí việc làm trưởng phòng pháp chế trên các website tuyển dụng. Các ứng viên cần có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống pháp lý cho doanh nghiệp, quản lý rủi ro pháp lý và tư vấn các vấn đề pháp lý cho lãnh đạo.

Vị trí trưởng phòng pháp chế có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Người đảm nhận vị trí này không chỉ có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như phó giám đốc pháp lý, giám đốc pháp lý mà còn có thể mở rộng phạm vi công việc, trở thành chuyên gia tư vấn chiến lược pháp lý cho toàn bộ tổ chức. Với sự gia tăng nhu cầu về quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật, việc làm trưởng phòng pháp chế có triển vọng phát triển vững mạnh trong tương lai.

Nhu cầu tìm việc trưởng phòng pháp chế ngày càng tăng cao
Nhu cầu tìm việc trưởng phòng pháp chế ngày càng tăng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng pháp chế

Theo thống kê từ Job3s, mức lương tuyển dụng trưởng phòng pháp chế dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và chuyên môn của từng ứng viên. Cụ thể:

Việc làm

Mức lương (VNĐ/tháng)

Trưởng phòng pháp chế

20.000.000 - 40.000.000

Phó giám đốc pháp lý

40.000.000 - 50.000.000

Giám đốc pháp lý

40.000.000 - 60.000.000
Bảng thống kê mức lương tuyển dụng trưởng phòng pháp chế.
Theo thống kê, mức lương tuyển dụng trưởng phòng pháp chế dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng
Theo thống kê, mức lương tuyển dụng trưởng phòng pháp chế dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng

3. Mô tả công việc của trưởng phòng pháp chế

Trưởng phòng pháp chế là những người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của việc làm pháp chế trong tổ chức, doanh nghiệp. Công việc của trưởng phòng pháp chế bao gồm:

  • Quản lý và điều hành bộ phận pháp chế: Trưởng phòng pháp chế phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên trong bộ phận, giám sát tiến độ công việc và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn. Những người trưởng phòng này chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận pháp chế.

  • Tư vấn và tham mưu cho ban lãnh đạo: Trưởng phòng pháp chế là người tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Trưởng phòng pháp chế còn cung cấp các thông tin và lời khuyên về các vấn đề pháp lý để giúp ban lãnh đạo có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

  • Đề xuất biện pháp giải quyết pháp lý: Trưởng phòng pháp chế đưa ra các giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp trong việc xử lý tranh chấp, kiện tụng, các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch kinh tế.

  • Chuẩn bị và thẩm định tài liệu pháp lý: Trưởng phòng pháp chế chuẩn bị các tài liệu pháp lý, văn bản, hợp đồng kinh tế, kiểm tra tính pháp lý của các tài liệu này trước khi trình lên ban lãnh đạo ký duyệt. Công việc này yêu cầu người trưởng phòng pháp chế đảm bảo các tài liệu phải được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

  • Xử lý các thủ tục pháp lý: Trưởng phòng pháp chế là những người phụ trách cho việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký nhãn hiệu và các thủ tục pháp lý khác.

  • Quản lý bảo mật tài liệu pháp lý: Trưởng phòng pháp chế có trách nhiệm bảo vệ và đảm bảo tính bảo mật cho các văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp lý của tổ chức và doanh nghiệp, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

  • Xây dựng hệ thống nội quy và quy trình: Trưởng phòng pháp chế tham gia vào việc xây dựng các quy định, nội quy, quy trình trong doanh nghiệp, đảm bảo các quy định này phải phù hợp với pháp luật và các yêu cầu về an toàn lao động, sử dụng lao động.

  • Cập nhật thay đổi pháp luật: Trưởng phòng pháp chế phải thường xuyên theo dõi các thay đổi trong hệ thống pháp luật và cập nhật cho các phòng ban, bộ phận khác trong doanh nghiệp để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và kịp thời xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh.

  • Hỗ trợ các phòng ban khác: Trưởng phòng pháp chế hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các phòng ban và bộ phận khác trong doanh nghiệp khi có yêu cầu.

  • Lập báo cáo công việc: Trưởng phòng pháp chế thực hiện lập báo cáo các công việc định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ ban giám đốc về tình hình hoạt động pháp lý của doanh nghiệp.

  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu: Ngoài các nhiệm vụ chính, trưởng phòng pháp chế còn thực hiện các công việc pháp lý khác khi giám đốc hoặc ban lãnh đạo yêu cầu.​

Những công việc chính cần làm của trưởng phòng pháp chế
Những công việc chính cần làm của trưởng phòng pháp chế

4. Khu vực tuyển dụng việc làm trưởng phòng pháp chế

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại các thành phố lớn đang có xu hướng tăng cao. Điều này phản ánh sự gia tăng các doanh nghiệp và tổ chức, đòi hỏi phải có đội ngũ pháp lý vững mạnh để đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và yêu cầu về vấn đề pháp lý ngày càng cao.

4.1. Tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm chính trị của Việt Nam, nơi có nhiều cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế hoạt động. Sự phát triển nhanh chóng của các dự án bất động sản, tài chính và công nghệ đã khiến nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại đây tăng mạnh. Các công ty tại Hà Nội đang cần những chuyên gia pháp lý có khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, tranh chấp và tuân thủ luật pháp trong môi trường đa quốc gia.

Mức lương tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại Hà Nội dao động từ 35.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Ba Đình, Quận Nam Từ Liêm, Quận Thanh Xuân…

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại Hà Nội đang có xu hướng tăng nhanh
Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại Hà Nội đang có xu hướng tăng nhanh

4.2. Tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại TPHCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi có nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế rất cao. Thành phố này sở hữu một môi trường kinh doanh năng động với sự hiện diện của nhiều tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp như sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử. Chính sự đa dạng ngành nghề và khối lượng công việc pháp lý lớn đã làm tăng nhu cầu tuyển dụng chuyên gia pháp lý có năng lực quản lý. Đặc biệt, các công ty quốc tế đang cần các trưởng phòng pháp chế có khả năng tư vấn về luật quốc tế và các vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại xuyên quốc gia.

Mức lương tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại TP.HCM dao động từ 25.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận 1, Quận 7, Quận 10, Thành phố Thủ Đức…

4.3. Việc làm trưởng phòng pháp chế tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố có tốc độ phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghiệp chế biến. Mặc dù không có mức độ tuyển dụng cao như Hà Nội hay TPHCM, nhưng Đà Nẵng đang ngày càng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, khiến nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại đây đang có xu hướng tăng. Các công ty tại Đà Nẵng thường yêu cầu các ứng viên phải có khả năng quản lý pháp lý về quyền sở hữu đất đai, hợp đồng và các quy định liên quan đến ngành du lịch, bất động sản.

Mức lương tuyển dụng trưởng phòng pháp chế tại Đà Nẵng dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê…

Đà Nẵng là nơi có xu hướng tìm việc làm trưởng phòng pháp chế nằm ở mức cao
Đà Nẵng là nơi có xu hướng tìm việc làm trưởng phòng pháp chế nằm ở mức cao

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng phòng pháp chế

Trưởng phòng pháp chế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh. Để tuyển trưởng phòng pháp chế có đầy đủ bằng cấp và kinh nghiệm, các nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu sau:

  • Bằng cấp: Trưởng phòng pháp chế cần có bằng cử nhân luật, các chứng chỉ và bằng cấp liên quan đến pháp lý để đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn. Nhiều doanh nghiệp còn yêu cầu các ứng viên phải có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc các khóa đào tạo chuyên sâu.

  • Kiến thức chuyên môn vững vàng về luật pháp: Trưởng phòng pháp chế cần hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Các kiến thức vững vàng về luật doanh nghiệp, lao động, hợp đồng, sở hữu trí tuệ và các vấn đề pháp lý khác là điều không thể thiếu đối với trưởng phòng pháp chế.

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Trưởng phòng pháp chế phải có khả năng phân tích các tình huống pháp lý phức tạp và đưa ra các giải pháp hợp lý. Việc dự đoán và ngăn ngừa rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của những người trưởng phòng này.

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, trưởng phòng pháp chế cần giao tiếp tốt với các bên có liên quan, bao gồm đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng. Kỹ năng đàm phán cũng rất quan trọng với trưởng phòng pháp chế khi họ phải giải quyết tranh chấp hoặc ký kết các hợp đồng.

  • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ: Ngoài khả năng xử lý vấn đề pháp lý, trưởng phòng pháp chế cần có năng lực lãnh đạo để quản lý đội ngũ nhân viên pháp chế. Kỹ năng này bao gồm việc phân công công việc, đào tạo và phát triển đội ngũ, giám sát tiến độ và chất lượng công việc.​

Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng phòng pháp chế
Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng phòng pháp chế

6. Những khó khăn trong ngành việc làm trưởng phòng pháp chế

Trưởng phòng pháp chế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp lý. Tuy nhiên, công việc này cũng không thiếu những thử thách và khó khăn, đòi hỏi người trưởng phòng phải linh hoạt, sáng suốt và có khả năng xử lý các tình huống pháp lý phức tạp. Dưới đây là một số khó khăn chính mà trưởng phòng pháp chế thường gặp phải:

  • Áp lực từ việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định: Trưởng phòng pháp chế phải luôn theo dõi và bảo đảm rằng mọi hoạt động của công ty đều tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành. Việc không tuân thủ pháp luật có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của công ty. Do đó, áp lực của trưởng phòng pháp chế là rất lớn khi họ luôn phải cập nhật và hiểu rõ các quy định và pháp luật.

  • Khó khăn trong việc xử lý các vụ việc pháp lý phức tạp: Những vấn đề pháp lý có thể rất đa dạng và phức tạp, từ các tranh chấp hợp đồng cho đến những vụ kiện tụng có liên quan đến các vấn đề về môi trường hoặc bảo vệ quyền lợi người lao động. Do vậy, trưởng phòng pháp chế phải có khả năng phân tích tình huống, đưa ra các giải pháp hiệu quả và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty.

  • Đối mặt với sự thay đổi trong luật pháp và quy định: Trưởng phòng pháp chế cần phải nhanh chóng nắm bắt những thay đổi trong luật pháp và các quy định để điều chỉnh các hoạt động của công ty sao cho phù hợp. Việc này đòi hỏi người trưởng phòng không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng dự báo và chuẩn bị kế hoạch ứng phó kịp thời trước những biến động pháp lý.

Những khó khăn và thách thức của việc làm trưởng phòng pháp chế
Những khó khăn và thách thức của việc làm trưởng phòng pháp chế

Tóm lại, trưởng phòng pháp chế đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và xử lý các vấn đề pháp lý, giúp công ty hoạt động theo đúng quy định và tuân thủ pháp luật. Với nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng pháp chế có xu hướng tăng cao tại các thành phố lớn, việc làm này ngày càng có tiềm năng để phát triển mạnh mẽ và có cơ hội thăng tiến cao. Do đó, việc tìm hiểu và tham gia vào việc làm trưởng phòng pháp chế sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những ai đam mê công việc pháp lý.