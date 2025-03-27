Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG

Với gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh hàng đầu của Việt Nam và khu vực, Tập đoàn đầu tư H Đông Dương đã phát triển mạnh mẽ, với nhiều lĩnh vực thành công như: dự án căn hộ, nhà liền kề, khu đô thị mới, đầu tư hạ tầng giao thông, thi công các tuyến đường cao tốc và hệ thống cầu cảng…dịch vụ viễn thông; dịch vụ công nghệ thông tin; khai thác khoáng sản, cung cấp các giải pháp kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu trong lĩnh vực y tế.