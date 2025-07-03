Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD

Mức lương 15 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tháp A, tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 15 - 2 USD

1. Pháp lý quản trị & doanh nghiệp:

Tư vấn cho HĐQT và Ban TGĐ về pháp lý doanh nghiệp, tài chính, tái cấu trúc và đầu tư.

Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi cơ cấu sở hữu, đăng ký kinh doanh, M&A, giải thể, phá sản...

2. Pháp lý hợp đồng & dự án:

Soát xét, soạn thảo và thẩm định hợp đồng, văn bản pháp lý trong toàn bộ vòng đời dự án.

Đánh giá rủi ro pháp lý và đảm bảo tuân thủ trong hoạt động kinh doanh, đấu thầu, nghiệm thu...

3. Pháp lý tố tụng:

Đại diện pháp lý trong các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện.

Làm việc với cơ quan nhà nước, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh.

4. Quản lý & đào tạo:

Quản lý hiệu quả hoạt động của phòng Pháp chế và Hành chính Nhân sự.

Đào tạo, cập nhật pháp luật định kỳ cho các bộ phận liên quan.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Luật hoặc các trường có chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Hành nghề luật sư

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng Pháp chế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Trưởng phòng, điểm cộng cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty xây dựng và bất động sản khu công nghiệp (đặc biệt các công ty vai trò là Chủ đầu tư)

Có kiến thức tốt và am hiểu về pháp lý liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng

Am hiểu về hệ thống luật pháp cụ thể Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ...

Am hiểu về phân tích và quản trị rủi ro

Kỹ năng thuyết trình và kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thương thảo, đàm phán và thuyết phục, khả năng quản trị, giải quyết sự cố

Chính trực, trung thực, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin, chịu áp lực công việc cao.

Trình độ tin học: thành thạo Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực

Thưởng từ 1-3 tháng lương theo kết quả kinh doanh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội phát triển sự nghiệp tốt.

Được tham gia các dự án lớn trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Được tham gia BHSK 24/7

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác

Thời gian làm việc: 8h30 – 18h00 từ Thứ 2 – Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin