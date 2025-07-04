Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

DỰ ÁN BĐS ROYAL MANSION.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn về các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

- Soạn thảo, thẩm định, và kiểm soát các loại hợp đồng sản phẩm chung cư, biệt thự, shophouse, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

- Rà soát, tư vấn pháp lý cho các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán…

- Nắm chắc và cập nhật quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh BĐS, pháp luật thuế, và các quy định pháp lý liên quan.

- Làm việc với các cơ quan nhà nước, tư vấn, kiểm toán, ngân hàng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.

- Quản lý công việc của phòng pháp chế, phối hợp các phòng ban trong việc kiểm soát rủi ro pháp lý.

- Tổ chức phổ biến, đào tạo nội bộ về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của tập đoàn.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Luật (có chứng chỉ hành nghề luật sư).

+ Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm pháp chế trong lĩnh vực bất động sản hoặc làm tại các công ty luật tư vấn BĐS.

- Có kinh nghiệm sâu về soạn thảo, thẩm định hợp đồng dự án, hợp đồng bán sản phẩm nhà ở (chung cư, thấp tầng).

- Hiểu rõ quy trình pháp lý triển khai dự án BĐS (từ pháp lý đất đai, giấy phép xây dựng, PCCC, hợp đồng mua bán, bàn giao…).

+ Kỹ năng:

- Kỹ năng tư duy pháp lý, logic, phân tích rủi ro và đưa ra giải pháp.

- Giao tiếp tốt, khả năng làm việc với cơ quan chức năng và tư vấn cấp cao cho Ban Lãnh đạo.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các tập đoàn bất động sản quy mô lớn hoặc các hãng luật có uy tín.

Tại CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm & chế độ đầy đủ, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Địa điểm làm việc: Văn phòng Tập đoàn tại Hà Nội 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng hoặc tại dự án Royal Mansion -299 Hùng Vương TP Bắc Giang, tùy theo sắp xếp cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS

