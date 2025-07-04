Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2025
Trưởng phòng pháp chế

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: từ thứ 2 đến thứ 6 ( có ít nhất 1 buổi làm việc tại Bắc Giang), Quận Hai Bà Trưng

DỰ ÁN BĐS ROYAL MANSION.
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn về các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.
- Soạn thảo, thẩm định, và kiểm soát các loại hợp đồng sản phẩm chung cư, biệt thự, shophouse, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Rà soát, tư vấn pháp lý cho các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán…
- Nắm chắc và cập nhật quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh BĐS, pháp luật thuế, và các quy định pháp lý liên quan.
- Làm việc với các cơ quan nhà nước, tư vấn, kiểm toán, ngân hàng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.
- Quản lý công việc của phòng pháp chế, phối hợp các phòng ban trong việc kiểm soát rủi ro pháp lý.
- Tổ chức phổ biến, đào tạo nội bộ về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của tập đoàn.

+ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Luật (có chứng chỉ hành nghề luật sư).
+ Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm pháp chế trong lĩnh vực bất động sản hoặc làm tại các công ty luật tư vấn BĐS.
- Có kinh nghiệm sâu về soạn thảo, thẩm định hợp đồng dự án, hợp đồng bán sản phẩm nhà ở (chung cư, thấp tầng).
- Hiểu rõ quy trình pháp lý triển khai dự án BĐS (từ pháp lý đất đai, giấy phép xây dựng, PCCC, hợp đồng mua bán, bàn giao…).
+ Kỹ năng:
- Kỹ năng tư duy pháp lý, logic, phân tích rủi ro và đưa ra giải pháp.
- Giao tiếp tốt, khả năng làm việc với cơ quan chức năng và tư vấn cấp cao cho Ban Lãnh đạo.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các tập đoàn bất động sản quy mô lớn hoặc các hãng luật có uy tín.

- Mức lương: 40 - 60 triệu
- Bảo hiểm & chế độ đầy đủ, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Địa điểm làm việc: Văn phòng Tập đoàn tại Hà Nội 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng hoặc tại dự án Royal Mansion -299 Hùng Vương TP Bắc Giang, tùy theo sắp xếp cụ thể.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 ( có ít nhất 1 buổi làm việc tại Bắc Giang)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 377 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

