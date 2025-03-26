Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty. Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan.

Tham gia cố vấn, hỗ trợ về pháp luật cho Ban giám đốc.

Quản lý, đào tạo, huấn luyện các cấp nhân viên trong phòng.

Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.

Soạn thảo, xem xét và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng,... ký kết của Công ty, tham gia thương lượng đàm phán với đối tác.

Thay mặt Công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.

Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tư vấn và hướng dẫn tất cả các vấn đề pháp lý như đầu tư, tranh chấp, xung đột, kiện tụng,.

Nghiên cứu hợp đồng và các văn bản pháp lý để đảm bảo rằng không có sai sót xảy ra nhằm đảm bảo lợi ích cho công ty.

Chuẩn bị báo cáo, đánh giá và trình bày hiện trạng pháp lý của công ty trước các cơ quan chức năng.

Đàm phán hợp đồng cho công ty.

Thực hiện một số công việc khác liên quan đến vấn đề pháp lý trong công ty.

Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu pháp lý được bảo mật an toàn.