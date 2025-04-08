Tuyển Trưởng phòng pháp chế Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức triển khai công việc: Triển khai các quy trình trong công việc phụ trách nói riêng và của phòng Pháp chế nói chung bao gồm: bố trí nguồn lực, phân công công việc, giám sát triển khai và rà soát các sản phẩm của các chuyên viên trong công việc được giao phụ trách nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Quản lý nguồn nhân lực: Hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ chuyên viên thuộc mảng phụ trách nói riêng và phòng Pháp chế nói chung.

- Quản lý quy trình chính sách: Xây dựng, giám sát thực hiện và liên tục rà soát, đảm bảo không ngừng hoàn thiện các quy trình và thủ tục nâng cao hiệu quả quy trình và kiểm soát hoạt động của Phòng Pháp chế.

- Rà soát và phê duyệt: Phụ trách quản lý trực tiếp và tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề rủi ro liên quan đến việc tổ chức, hoạt động của CC1 đã được Ban lãnh đạo phân bổ.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của phòng Pháp chế theo quy định của CC1.

- Rà soát hợp đồng nhận thầu, giao thầu, … để nhận diện các rủi ro, điểm bất lợi cho CC1 nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng hoặc nếu không thể sửa đổi được nội dung hợp đồng thì nhận diện rủi ro để có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các rủi ro đối với CC1 trong các lĩnh vực hoạt động.

Thực hiện công tác pháp chế liên quan đến các hoạt động thuộc tất cả các lĩnh vực kinh doanh của CC1 và các nhiệm vụ khác được Ban lãnh đạo giao như: