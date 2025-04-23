Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, TTTM Gigamall, 240 - 242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Quản lý các hoạt động của bộ phận pháp chế, phân công công việc cho nhân viên, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên pháp chế trong quá trình làm việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận.

Tham mưu, tư vấn cho ban lãnh đạo các vấn đề pháp lý trong hoạt động đầu tư cũng như kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.

Đề xuất biện pháp giải quyết và hướng dẫn các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, xử lý tranh chấp, kiện tụng, các vấn đề phát sinh khi thực hiện các giao dịch kinh tế,…

Chuẩn bị các tài liệu, văn bản, hợp đồng kinh tế và thẩm định tính pháp lý của chúng trước khi trình cho ban lãnh đạo ký duyệt và ban hành.

Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu mới,… cho doanh nghiệp.

Quản lý, đảm bảo tính bảo mật cho các văn bản, tài liệu và hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tham gia xây dựng hệ thống nội quy, quy định, quy trình trong doanh nghiệp và các văn bản nội bộ khác, đảm bảo chúng tuân thủ tốt nhất các quy định của pháp luật trong kinh doanh, an toàn lao động và sử dụng lao động.

Tìm hiểu, nghiên cứu các thay đổi mới nhất về pháp luật và cập nhật cho các bộ phận, phòng ban trong công ty.

Lập báo cáo công việc theo quy định và khi có yêu cầu của ban giám đốc.

Thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý khác trong công ty khi Giám đốc yêu cầu.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư

Tiếng Anh tốt.

Ưu tiên ứng đã có kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp.

Thành thạo word, excel, outlook

Có kinh nghiệm quản lý nhân sự. Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có tư duy sáng tạo

Có khả năng làm việc nhóm tốt, kỷ luật cá nhân (deadline công việc tốt)

Kỹ năng trình bày, diễn giải, viết luận tốt

Được trang bị công cụ làm việc: Laptop, văn phòng phẩm, đồng phục,…

Phép năm: 12 ngày phép/năm. Làm việc thêm 01 năm thêm 01 ngày phép. Tổng phép năm lên đến 17 ngày phép/năm.

Đăng ký thẻ xe tại tòa nhà

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Công ty

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Bệnh viện Vinmec. Mua thẻ bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt/Bảo Minh.

Đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm

Thưởng sinh nhật, các ngày lễ lớn

Teambuilding hàng năm

