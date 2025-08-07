Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD

Chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty, đảm bảo toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời quản lý, kiểm soát và cập nhật hệ thống hồ sơ pháp lý của công ty.



NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Tư vấn pháp lý nội bộ

- Tư vấn, hỗ trợ các phòng ban và đơn vị trong việc soạn thảo, rà soát và điều chỉnh các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận phù hợp với pháp luật Việt Nam.

- Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhân sự, đầu tư, và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành của công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh, công ty con, hoặc dự án mới.



2. Quản lý hồ sơ pháp lý

- Xây dựng và quản lý hệ thống hồ sơ pháp lý: hợp đồng, công văn, thông báo, quy định nội bộ...

- Rà soát, hiệu chỉnh và hoàn thiện các văn bản, tài liệu đảm bảo tính pháp lý và tính tuân thủ theo các luật hiện hành.

- Kiểm soát việc ban hành và ký kết các tài liệu, hợp đồng trong công ty theo đúng quy định pháp luật.



3. Cập nhật và phổ biến quy định pháp luật

- Theo dõi, nghiên cứu và cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật mới (luật, nghị định, thông tư…).

- Phổ biến và tổ chức các buổi đào tạo nội bộ nhằm nâng cao nhận thức pháp lý cho nhân sự liên quan.



4. Quan hệ đối ngoại pháp lý

- Đại diện hoặc hỗ trợ công ty làm việc với các cơ quan chức năng trong các vấn đề pháp lý.

- Chuẩn bị và cung cấp thông tin pháp lý cho các bên thứ ba khi được yêu cầu và được phê duyệt.



5. Báo cáo và các nhiệm vụ khác

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

- Hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến pháp lý và nhân sự theo phân công.