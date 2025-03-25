Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Mô Tả Tổng Quan

Trưởng phòng pháp chế là người đứng đầu bộ phận pháp chế của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý, tư vấn và đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật. Vai trò này yêu cầu kiến thức chuyên sâu về pháp lý, kỹ năng quản lý và khả năng làm việc với các cơ quan chức năng.

2. Nhiệm Vụ Chính

• Tư vấn pháp lý

• Cung cấp tư vấn pháp luật cho Ban lãnh đạo và các phòng ban trong doanh nghiệp.

• Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp của các hoạt động, quyết định và chính sách của công ty.

• Soạn thảo & rà soát hợp đồng, văn bản pháp lý

• Xây dựng, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh, chính sách nội bộ.

• Đảm bảo các tài liệu pháp lý tuân thủ luật pháp hiện hành và bảo vệ quyền lợi công ty.

• Kiểm soát tuân thủ & quản trị rủi ro pháp lý

• Giám sát và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động.

• Đánh giá và giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

• Tham mưu về các vấn đề tranh chấp, giải quyết khiếu nại hoặc kiện tụng (nếu có).

• Làm việc với cơ quan nhà nước & đối tác pháp lý

• Đại diện doanh nghiệp trong các giao dịch, đàm phán, giải quyết tranh chấp pháp lý.

• Làm việc với cơ quan nhà nước về các vấn đề pháp lý, cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có).