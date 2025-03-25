Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Trưởng phòng pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 414

- 416 TÂN PHÚ – NAM THÔNG 3

- S14

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô Tả Tổng Quan
Trưởng phòng pháp chế là người đứng đầu bộ phận pháp chế của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý, tư vấn và đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật. Vai trò này yêu cầu kiến thức chuyên sâu về pháp lý, kỹ năng quản lý và khả năng làm việc với các cơ quan chức năng.
2. Nhiệm Vụ Chính
• Tư vấn pháp lý
• Cung cấp tư vấn pháp luật cho Ban lãnh đạo và các phòng ban trong doanh nghiệp.
• Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp của các hoạt động, quyết định và chính sách của công ty.
• Soạn thảo & rà soát hợp đồng, văn bản pháp lý
• Xây dựng, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh, chính sách nội bộ.
• Đảm bảo các tài liệu pháp lý tuân thủ luật pháp hiện hành và bảo vệ quyền lợi công ty.
• Kiểm soát tuân thủ & quản trị rủi ro pháp lý
• Giám sát và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động.
• Đánh giá và giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
• Tham mưu về các vấn đề tranh chấp, giải quyết khiếu nại hoặc kiện tụng (nếu có).
• Làm việc với cơ quan nhà nước & đối tác pháp lý
• Đại diện doanh nghiệp trong các giao dịch, đàm phán, giải quyết tranh chấp pháp lý.
• Làm việc với cơ quan nhà nước về các vấn đề pháp lý, cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 414-416 Tân Phú, Khu Nam Thông 3-S14, Khu phố 6, P.Tân Phú, Q7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

