Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Trưởng phòng pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 24 Đường 48

- BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

1. Tư vấn pháp lý
Phân tích các rủi ro pháp lý và đề xuất giải pháp cho BGĐ với các dự án kinh doanh, đầu tư công ty;
Tư vấn chiến lược cho BGĐ về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, công ty thành viên;
Tham mưu, giám sát các hoạt động pháp lý của Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành;
Chủ trì, phối hợp với các Đơn vị liên quan trong Công ty giúp HĐQT/ TGĐ theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty.
2. Hợp đồng, thủ tục pháp lý
Soạn thảo, rà soát và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng… ký kết của Công ty, tham gia thương lượng đàm phán, giải đáp thắc mắc với đối tác;
Hỗ trợ các phòng ban, các bộ phận về khía cạnh pháp lý trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng;
Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thực hiện các thủ tục pháp lý để xin các giấy phép, chấp thuận có liên quan đến hoạt động của Công ty, Công ty thành viên.
3. Giải quyết tranh chấp
Đánh giá tổng quan và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nhằm đảm bảo lợi ích của công ty;
Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật;
Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý khác.
4. Quản lý nhân sự
Chỉ đạo, phân công và giám sát việc thực hiện các công việc chuyên môn trong Bộ phận;
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong bộ phận Pháp chế và các phòng ban khác trong Công ty;
Xây dựng kế hoạch mục tiêu phát triển và ngân sách hoạt động hàng tháng của Phòng. Thực hiện theo dõi, đánh giá mục tiêu, ngân sách và trình điều chỉnh phù hợp theo định kỳ và phát sinh;
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật
Có từ 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
Có kiến thức chuyên sâu về luật pháp Việt Nam, có kiến thức nền tảng pháp lý chắc chắn.
Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động pháp chế của doanh nghiệp trong môi trường sản xuất, kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lưc
Thưởng lễ, Tết trong năm theo quy định của Công ty.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định.
Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định.
Team building, các hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 24 Đường 48, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

