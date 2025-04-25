Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH TECHMATE ASSET TRADING làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Tư vấn, tham mưu cho ban lãnh đạo các vấn đề về pháp lý.

Xây dựng quy trình và quy định/quy chế nội bộ.

Rà soát văn bản , hợp đồng mà công ty ký kết

Tham gia giải quyết tranh chấp giữa công ty và đối tác/ khách hàng.

Đào tạo kiện thức pháp lý cho hệ thống công ty.

Phụ trách các vấn đề pháp lý trong việc thành lập cơ sở mới.

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Quản lý, đào tạo nhân viên cấp dưới thực hiện đủ và đúng chức năng nhiệm vụ đã giao.

Quản lý, thực hiện kiểm soát tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của toàn công ty.

Chịu trách nhiệm làm việc và phối hợp cùng với các cơ quan chức năng trong các vấn đề của khối Hội sở và Phòng giao dịch.(Công an, tòa án, v..v)

Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và một số báo cáo cố định như: Báo cáo ngày, tuấn, tháng, quý, báo cáo sự cố hoặc sự việc phát sinh.

Tốt nghiêp trình độ Đại học/Cao đẳng các ngành Luật, Kinh tế, ...

Có kinh nghiêm từ 4 năm ở vị trí Trưởng nhóm/Trưởng phòng pháp chế,...

Có khả năng làm việc độc lập cao, tư duy phân tích, xử lý vấn đề và hệ thống

Có kiến thức pháp luật tốt về Dân sự, tài chính, kinh doanh thương mại, ...

Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh.

Quyết đoán trong viêc đưa ra quyết định

Tại CÔNG TY TNHH TECHMATE ASSET TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000

Xét tăng lương hằng năm.

Được sử dụng quyền lợi chi tiêu thẻ tín dụng do công ty cung cấp và chi trả

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến.

Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues,...

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,...

Công ty cung cấp đầy đủ máy tính và trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Lương tháng 13. Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...

