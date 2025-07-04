Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA

Trưởng phòng pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 113 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng pháp chế.
Tư vấn và tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Tư vấn pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: lao động, đầu tư, xây dựng, thương mại, tài sản trí tuệ, thuế, đất đai...
Phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật: tranh chấp, khiếu nại, giải quyết nội bộ, khách hàng, đối tác.
Đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước, luật sư, đối tác liên quan đến vấn đề pháp lý.
Theo dõi, cập nhật và phổ biến văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
Kiểm soát rủi ro pháp lý và xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc Thạc sĩ Luật).
Có từ 5–7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, trong đó ít nhất 2–3 năm ở vị trí trưởng phòng hoặc tương đương.
Am hiểu sâu rộng về pháp luật doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, đầu tư, lao động, đất đai, tài chí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ/Tết, lương tháng 13.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng.
Du lịch, team building hằng năm, và các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà 113 Trần Hưng Đạo, Phường cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

