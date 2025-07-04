Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Quận 1

Trưởng phòng pháp chế

Xây dựng, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng pháp chế.

Tư vấn và tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Tư vấn pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: lao động, đầu tư, xây dựng, thương mại, tài sản trí tuệ, thuế, đất đai...

Phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật: tranh chấp, khiếu nại, giải quyết nội bộ, khách hàng, đối tác.

Đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước, luật sư, đối tác liên quan đến vấn đề pháp lý.

Theo dõi, cập nhật và phổ biến văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

Kiểm soát rủi ro pháp lý và xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc Thạc sĩ Luật).

Có từ 5–7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, trong đó ít nhất 2–3 năm ở vị trí trưởng phòng hoặc tương đương.

Am hiểu sâu rộng về pháp luật doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, đầu tư, lao động, đất đai, tài chí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ/Tết, lương tháng 13.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng.

Du lịch, team building hằng năm, và các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA

