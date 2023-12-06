Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

Có thể đi công tác xa, có khả năng chịu được áp lực trong công việc.

Trình độ: Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, ưu tiên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế,... Ưu tiên từng học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban tổ chức công tác thi tuyển đơn hàng tại văn phòng, trung tâm đào tạo và địa điểm khác theo từng đơn hàng được chỉ định.

Nghiên cứu thị trường Nhật Bản, xây dựng và phát triển quan hệ với các đối tác có nhu cầu muốn nhận TTS Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.

