Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
- Hà Nội: Tầng 9, Toà CIC, Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 600 - 1,000 USD
Tìm kiếm, khai thác, đàm phán, thuyết phục khách hàng Nhật Bản sử dụng dịch vụ Cung ứng nhân lực của Công ty.
Nghiên cứu thị trường Nhật Bản, xây dựng và phát triển quan hệ với các đối tác có nhu cầu muốn nhận TTS Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.
Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban tổ chức công tác thi tuyển đơn hàng tại văn phòng, trung tâm đào tạo và địa điểm khác theo từng đơn hàng được chỉ định.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 22-40 tuổi.
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật thông thạo (từ N2 trở lên)
Ngoại hình sáng, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, ưu tiên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế,... Ưu tiên từng học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, nắm bắt thị trường tốt.
Có thể đi công tác xa, có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 600-1000 / tháng (thoả thuận theo năng lực).
Thưởng hiệu quả kinh doanh, xét tăng lương theo quy chế của Công ty.
Cơ chế BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động chung của Công ty.
Được tham gia các buổi thiện nguyện, hoặc công tác tại Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
