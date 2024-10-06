Tuyển Tester CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Tester CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà AD Building, Số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Về công ty
ICTS Custom Software cung cấp các giải pháp phát triển phần mềm và ứng dụng di động cho các khách hàng là doanh nghiệp, startups, agencies có trụ sở tại Châu Âu, Nhật, Úc và Singapore. Ngoài sự chuyên nghiệp, đội ngũ ICTS đề cao sự minh bạch và thẳng thắn trong công việc, sự tinh gọn trong quản lý. Cơ hội thăng tiến cũng như các quyền lợi về thu nhập, trợ cấp đều được quyết định dựa trên khả năng và đóng góp của mỗi thành viên, không coi trọng bằng cấp, số năm kinh nghiệm. Tại ICTS, cơ hội là dành cho tất cả một cách công bằng.
Mô tả công việc
Mô tả công việ
Đọc tài liệu và thiết kế test cases, chuẩn bị dữ liệu test Tìm và log bugs, thực hiện regression test Thực hiện test cases chính xác theo thiết kế đề ra Viết báo cáo lỗi, báo cáo công việc hằng ngày Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Test Leader
Đọc tài liệu và thiết kế test cases, chuẩn bị dữ liệu test
Tìm và log bugs, thực hiện regression test
Thực hiện test cases chính xác theo thiết kế đề ra
Viết báo cáo lỗi, báo cáo công việc hằng ngày
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Test Leader

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1,5 đến 2 năm kinh nghiệm test web/app Kiến thức về software testing, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test Có kỹ năng tốt về functional testing, regression testing, và exploratory testing cho các ứng dụng web hoặc di động. Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống theo dõi lỗi như JIRA. Có khả năng viết các test cases và bug reports. Có thể sử dụng SQL và POSTMAN ở mức cơ bản. Có khả năng giao tiếp, khả năng teamwork tốt Biết cách sử dụng/test Hubspot là một lợi thế. Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến các tiểu tiết. Có logic và kỹ năng quản lý thời gian tốt
Có từ 1,5 đến 2 năm kinh nghiệm test web/app
Kiến thức về software testing, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test
Có kỹ năng tốt về functional testing, regression testing, và exploratory testing cho các ứng dụng web hoặc di động.
Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống theo dõi lỗi như JIRA.
Có khả năng viết các test cases và bug reports.
Có thể sử dụng SQL và POSTMAN ở mức cơ bản.
Có khả năng giao tiếp, khả năng teamwork tốt
Biết cách sử dụng/test Hubspot là một lợi thế.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến các tiểu tiết.
Có logic và kỹ năng quản lý thời gian tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-18 triệu VNĐ/tháng Thu nhập: 13++ tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch, thưởng theo dự án, thưởng theo Performance Thời gian làm việc: 8h30 đến 18h00 từ thứ 2 – Thứ 6, KHÔNG OVERTIME, đảm bảo Work-life Balance Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Cầu lông, Bóng bàn, CLB Xem phim,... Được làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, Công ty hỗ trợ chương trình đào tạo tiếng anh Rocket English 1-1 Môi trường drama-free và hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp. Mỗi thành viên đều được tôn trọng và đánh giá công bằng dựa trên năng lực Cafe, đồ uống, đồ ăn nhẹ luôn có sẵn tại văn phòng Tham gia teambuilding 2 lần/năm, các sự kiện nội bộ và du lịch hàng năm (4 ngày 3 đêm) do công ty tài trợ Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm Mức đãi ngộ, thưởng cạnh tranh, Review lương & đánh giá năng lực định kỳ 6 tháng/lần nhằm xây dựng lộ trình phát triển cá nhân hóa theo nhu cầu nhân sự Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam sau 2 tháng thử việc Được công ty tài trợ 100% gói Bảo hiểm tự nguyện (Bảo Việt Care/PTI) sau 6 tháng làm việc
Lương: 12-18 triệu VNĐ/tháng
Thu nhập: 13++ tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch, thưởng theo dự án, thưởng theo Performance
Thời gian làm việc: 8h30 đến 18h00 từ thứ 2 – Thứ 6, KHÔNG OVERTIME, đảm bảo Work-life Balance
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Cầu lông, Bóng bàn, CLB Xem phim,...
Được làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, Công ty hỗ trợ chương trình đào tạo tiếng anh Rocket English 1-1
Môi trường drama-free và hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp. Mỗi thành viên đều được tôn trọng và đánh giá công bằng dựa trên năng lực
Cafe, đồ uống, đồ ăn nhẹ luôn có sẵn tại văn phòng
Tham gia teambuilding 2 lần/năm, các sự kiện nội bộ và du lịch hàng năm (4 ngày 3 đêm) do công ty tài trợ
Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm
Mức đãi ngộ, thưởng cạnh tranh, Review lương & đánh giá năng lực định kỳ 6 tháng/lần nhằm xây dựng lộ trình phát triển cá nhân hóa theo nhu cầu nhân sự
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam sau 2 tháng thử việc
Được công ty tài trợ 100% gói Bảo hiểm tự nguyện (Bảo Việt Care/PTI) sau 6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: AD Building, số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

