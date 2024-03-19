Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI
- Hà Nội: 82 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
- Viết content sản phẩm công ty
- Chạy quảng cáo thường xuyên, liên tục
- Lên camp đến set quảng cáo và tối ưu chi phí quảng cáo hiệu quả.
- Lên ý tưởng, sáng tạo video / hình ảnh để chạy sản phẩm.
- Sản phẩm sạch: gia dụng, nông nghiệp....thị trường Đông Nam Á
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5h) từ Thứ 2 – thứ 7, nghỉ Chủ Nhật
Địa điểm: 82 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Ưu tiên sinh năm 1999 - 2000 - 2001 - 2002
- Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.
- Có laptop đáp ứng đủ nhu cầu làm việc
- Chịu áp lực tốt, kiên trì, ham học hỏi, dám nhận những thử thách mới.
- Ưu tiên có 1 chút kinh nghiệm chạy Ads Facebook hoặc nhanh nhạy trong việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video. (Không có kinh nghiệm được đào tạo)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Lương cứng và phụ cấp: 6-8.5tr + hoa hồng % (thu nhập từ 10-25tr). Kèm thưởng tuần, tháng, đợt liên tục và theo định mức, cứ đạt là thưởng.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
- Được hưởng các chính sách phúc lợi như: phép năm, hiếu hỉ, thai sản, thưởng lễ tết, 20/10,... theo quy định của công ty
- Du lịch, team building thường xuyên
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm
- Teabreak, sinh nhật định kỳ hàng tháng
- Được đào tạo Marketing, nâng cao kỹ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
