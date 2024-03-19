Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI
Ngày đăng tuyển: 19/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Viết content sản phẩm công ty

- Chạy quảng cáo thường xuyên, liên tục

- Lên camp đến set quảng cáo và tối ưu chi phí quảng cáo hiệu quả.

- Lên ý tưởng, sáng tạo video / hình ảnh để chạy sản phẩm.

- Sản phẩm sạch: gia dụng, nông nghiệp....thị trường Đông Nam Á

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5h) từ Thứ 2 – thứ 7, nghỉ Chủ Nhật

 Địa điểm: 82 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Ưu tiên sinh năm 1999 - 2000 - 2001 - 2002

- Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.

- Có laptop đáp ứng đủ nhu cầu làm việc

- Chịu áp lực tốt, kiên trì, ham học hỏi, dám nhận những thử thách mới.

- Ưu tiên có 1 chút kinh nghiệm chạy Ads Facebook hoặc nhanh nhạy trong việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video. (Không có kinh nghiệm được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Lương cứng và phụ cấp: 6-8.5tr + hoa hồng % (thu nhập từ 10-25tr). Kèm thưởng tuần, tháng, đợt liên tục và theo định mức, cứ đạt là thưởng.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

- Được hưởng các chính sách phúc lợi như: phép năm, hiếu hỉ, thai sản, thưởng lễ tết, 20/10,... theo quy định của công ty

- Du lịch, team building thường xuyên

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm

- Teabreak, sinh nhật định kỳ hàng tháng

- Được đào tạo Marketing, nâng cao kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: G55 Khu đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm, P Hà Cầu, Q Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

