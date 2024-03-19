Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5h) từ Thứ 2 – thứ 7, nghỉ Chủ Nhật

- Lên ý tưởng, sáng tạo video / hình ảnh để chạy sản phẩm.

- Lên camp đến set quảng cáo và tối ưu chi phí quảng cáo hiệu quả.

- Ưu tiên có 1 chút kinh nghiệm chạy Ads Facebook hoặc nhanh nhạy trong việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video. (Không có kinh nghiệm được đào tạo)

- Chịu áp lực tốt, kiên trì, ham học hỏi, dám nhận những thử thách mới.

- Có laptop đáp ứng đủ nhu cầu làm việc

- Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.

Quyền lợi

- Lương cứng và phụ cấp: 6-8.5tr + hoa hồng % (thu nhập từ 10-25tr). Kèm thưởng tuần, tháng, đợt liên tục và theo định mức, cứ đạt là thưởng.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

- Được hưởng các chính sách phúc lợi như: phép năm, hiếu hỉ, thai sản, thưởng lễ tết, 20/10,... theo quy định của công ty

- Du lịch, team building thường xuyên

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm

- Teabreak, sinh nhật định kỳ hàng tháng

- Được đào tạo Marketing, nâng cao kỹ năng chuyên môn