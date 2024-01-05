Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 04
- NV38 – Khu Đô Thị Lideco, Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Tiếp nhận các thông tin về sản phẩm khi bị lỗi theo chính sách bảo hành của Công ty quy định để bảo hành cho khách hàng.
- Liên hệ kỹ thuật sửa chữa và xử lý bảo hành.
- Phối hợp và kết hợp với các bên thiết kế để triển khai quầy kệ, catalogue cho các nhà phân phối
- Theo dõi bảo hành đổi trả với khách hàng.
- Quản lý website của công ty : update website khi có thay đổi về giá, ra thêm sản phẩm mới,….
- Thực hiện các loại báo cáo phục vụ phòng kinh doanh;
- Làm đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp mà mình theo dõi.
- Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng.
- Các công việc khác do Trưởng bộ phận yêu cầu.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 02 năm tại vị trí tương đương.
- Thành thạo tin học văn phòng, excel
- Biết về phần mềm thiết kế, như Adobe Photoshop, Illustrator hoặc Lectra.là 1 lợi thế
- Trung thực, cẩn thận, ý thức tốt, biết chủ động trong công việc.
- Xác định làm việc lâu dài.
Tại CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương đánh giá theo năng lực . từ 7-15tr
- Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày Lễ trong năm.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,…
- Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Công ty.
- Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI