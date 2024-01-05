Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tiếp nhận các thông tin về sản phẩm khi bị lỗi theo chính sách bảo hành của Công ty quy định để b ảo hành cho khách hàng .

Liên hệ kỹ thuật sửa chữa và xử lý bảo hành.

Phối hợp và kết hợp vớ i các bên thiết kế để triển khai quầy kệ, catalogue cho các nhà phân phối

Theo dõi bảo hành đổi trả với khách hàng .

Quản lý website của công ty : update website khi có thay đổi về giá, ra thêm sản phẩm mới,….

Thực hiện các loại báo cáo phục vụ phòng kinh doanh;

Làm đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp mà mình theo dõi.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng.