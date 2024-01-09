Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Hình thức làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà Atermis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Địa điểm làm việc

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.