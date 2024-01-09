Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà Atermis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Đến 25 Triệu
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có mục tiêu và định hướng làm việc trong lĩnh vực: Ngân hàng, Tài chính , Bất động sản, Tư vấn dịch vụ, Bán hàng là một lợi thế (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén , cầu tiến, nhanh nhẹn, thích nghi được áp lực công việc.
- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn. (Hoa hồng 35%-40% từ hợp đồng).
- Thời gian làm việc linh hoạt.
- Thưởng tháng, quý, năm, danh hiệu theo chương trình của Công ty FWD.
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia các khoá học, đào tạo sâu về chuyên ngành.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ ngay sau thời gian thử việc.
- Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
