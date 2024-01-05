Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của doanh nghiệp.

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại.

Thưởng tháng, quý, năm, danh hiệu theo chương trình của Công ty FWD.

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, bán hàng, tư vấn…(Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Có mục tiêu và định hướng làm việc trong lĩnh vực: Ngân hàng, Tài chính , Bất động sản, Tư vấn dịch vụ, Bán hàng. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

