Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
- Hà Nội: tòa Artemis, 3 P. Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Từ 12 Triệu
-
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
-
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
-
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
-
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Có mục tiêu và định hướng làm việc trong lĩnh vực: Ngân hàng, Tài chính , Bất động sản, Tư vấn dịch vụ, Bán hàng. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
-
Cầu tiến, nhanh nhẹn, thích nghi được áp lực công việc.
-
Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, bán hàng, tư vấn…(Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
-
Thu nhập không giới hạn. (Hoa hồng 35%-40% từ hợp đồng).
-
Thời gian làm việc linh hoạt.
-
Thưởng tháng, quý, năm, danh hiệu theo chương trình của Công ty FWD.
-
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại.
-
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
-
Tham gia các khóa học, đào tạo sâu về chuyên ngành.
-
Được đóng bảo hiểm đầy đủ ngay sau thời gian thử việc.
-
Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của doanh nghiệp.
-
Du lịch trong nước: Đà Nẵng, Hạ Long, Đà Lạt,... Du lịch nước ngoài: Nhật bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI