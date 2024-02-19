Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ và Thương mại điện tử Tigren làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu

Mức lương hấp dẫn, Upto 17.000.000đ /tháng , đánh giá đúng năng lực, xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.

Thời gian làm việc linh hoạt từ 8h30 - 17h00 hoặc 9h00 - 17h30 từ T2 – T6, nghỉ Thứ 7, chủ nhật

Nghỉ phép 12 ngày/năm, Phép năm tăng theo thâm niêm

BONUS: thưởng dự án, thưởng năm,, thưởng NVXS hàng tháng, năm, overtime… theo quy định của công ty.

FREE: Trà, café, snack, bánh kẹo, đồ ăn vặt, các chi phí, dịch vụ văn phòng

PHÚC LỢI: Sinh nhật, Tri ân nhân viên, ngoại khóa, du lịch hè hàng năm

CHẾ ĐỘ: Bảo hiểm đầy đủ theo quy định, hiếu, hỉ…

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ, Happy Times hàng tuần

Cơ hội nâng cao kỹ năng làm việc với các Present về công nghệ, Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.