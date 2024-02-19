Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ và Thương mại điện tử Tigren làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ và Thương mại điện tử Tigren
- Hà Nội: Tầng 6, Khối văn phòng, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 17 Triệu
Tham gia phát triển và duy trì giao diện người dùng của các ứng dụng, website, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thiết kế, hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
Phối hợp với các team UI/UX, Backend, BA…để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu của dự án.
Tham gia thưc hiện kiểm thử chất lượng, xác định và sửa lỗi khi phát sinh.
Nghiên cứu tìm hiểu các công nghệ, kỹ năng mới về Frontend … để áp dụng cải tiến sản phẩm
Với Mức Lương 7 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức và thực hành tốt về HTML, CSS, JavaScript,Jquery, Responsive, Bootstrap...
Hiểu biết về các Framework như Wordpress, React, Angular hoặc Vue.js… là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo các lệnh cơ bản của Git để quản lý mã nguồn.
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí Frontend Developer
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt và sáng tạo.
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ và Thương mại điện tử Tigren Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, Upto 17.000.000đ /tháng , đánh giá đúng năng lực, xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
Thời gian làm việc linh hoạt từ 8h30 - 17h00 hoặc 9h00 - 17h30 từ T2 – T6, nghỉ Thứ 7, chủ nhật
Nghỉ phép 12 ngày/năm, Phép năm tăng theo thâm niêm
BONUS: thưởng dự án, thưởng năm,, thưởng NVXS hàng tháng, năm, overtime… theo quy định của công ty.
FREE: Trà, café, snack, bánh kẹo, đồ ăn vặt, các chi phí, dịch vụ văn phòng
PHÚC LỢI: Sinh nhật, Tri ân nhân viên, ngoại khóa, du lịch hè hàng năm
CHẾ ĐỘ: Bảo hiểm đầy đủ theo quy định, hiếu, hỉ…
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ, Happy Times hàng tuần
Cơ hội nâng cao kỹ năng làm việc với các Present về công nghệ, Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.
Được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước, onsite nước ngoài theo dự án hàng năm…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ và Thương mại điện tử Tigren
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
