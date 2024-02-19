Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB
Ngày đăng tuyển: 19/02/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Golden Palm

- 21 Lê Văn Luong, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch tiếp thị và quảng cáo hiệu quả cho khách hàng dựa
trên thông tin kinh doanh của họ
- Giám sát và ghi lại hoạt động của đối thủ cạnh tranh, thu thập dữ liệu thị trường, chuẩn bị báo
cáo hàng tháng về tất cả hoạt động của các đối thủ của khách hàng để đưa ra hỗ trợ chiến lược
- Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật xu hướng, sáng kiến tiếp thị mới, hỗ trợ soạn thảo các đề xuất
kinh doanh mới
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ và giải thích ý tưởng tiếp thị được cung cấp cho khách hàng, sau
đó triển khai hiệu quả và đúng thời gian.
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của khách hàng và báo cáo thường xuyên, theo dõi
tiến độ tất cả các cuộc họp, nội bộ, bên ngoài, liên lạc với khách hàng
- Lập kế hoạch và quản lý các sự kiện, hội nghị quảng bá
- Sát sao sự phối hợp với các bộ phận creative, planner và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác
đưa ra hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo hoạt động hiệu quả của các dự án
- Báo cáo trạng thái công việc đang tiến hành
- Kiểm soát ngân sách, các hóa đơn cho dự án
- Những công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: trường đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh
- Kiến thức về cơ cấu tổ chức và kinh doanh.
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing tối thiểu 1 năm
- Khả năng sử dụng thành thạo Microsoft Office, email và internet.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp qua điện thoại hiệu quả.
- Có trách nhiệm, làm việc có tổ chức.
- Xử lý các tình huống căng thẳng và chịu đựng áp lực thời hạn

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB Thì Được Hưởng Những Gì

 Mức lương: Up to 18 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
- Có cơ hội làm việc với nhiều thương hiệu lớn như Bamboo Airways, Gạo Bảo Minh,
Kweichow Moutai, FPT, Thẩm mỹ viện Việt Đức, Cơ điện Trần Phú.........
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn hóa trẻ trung
- Cơ hội học hỏi, được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Nghỉ lễ, phép theo quy định của Luật lao động;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-ha-noi-cong-ty-tnhh-truyen-thong-va-marketing-hmb-account-executive-agency-quang-cao-2-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-tu-9-trie-u-den-18-trie-u-job202533
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Hạn nộp: 09/04/2026
Bắc Ninh Thái Nguyên Hải Dương Nghệ An Còn 207 ngày để ứng tuyển 9 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Zei Group
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HDA VIỆT NAM
Trên 8.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần thú y Agriviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần thú y Agriviet
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP cơ khí Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP cơ khí Thành An
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Y ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Y ĐƯỜNG
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Cơ Điện Tử Minh Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Cơ Điện Tử Minh Khang
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Thương mại HHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại HHG
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Truemoney Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Truemoney Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sypanel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sypanel Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài chính Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ken Logistics CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 550 - 1,000 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
550 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,200 - 2,000 USD Tập Đoàn Karofi Holding
1,200 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm