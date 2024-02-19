Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch tiếp thị và quảng cáo hiệu quả cho khách hàng dựa

trên thông tin kinh doanh của họ

- Giám sát và ghi lại hoạt động của đối thủ cạnh tranh, thu thập dữ liệu thị trường, chuẩn bị báo

cáo hàng tháng về tất cả hoạt động của các đối thủ của khách hàng để đưa ra hỗ trợ chiến lược

- Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật xu hướng, sáng kiến tiếp thị mới, hỗ trợ soạn thảo các đề xuất

kinh doanh mới

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ và giải thích ý tưởng tiếp thị được cung cấp cho khách hàng, sau

đó triển khai hiệu quả và đúng thời gian.

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của khách hàng và báo cáo thường xuyên, theo dõi

tiến độ tất cả các cuộc họp, nội bộ, bên ngoài, liên lạc với khách hàng

- Lập kế hoạch và quản lý các sự kiện, hội nghị quảng bá

- Sát sao sự phối hợp với các bộ phận creative, planner và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác

đưa ra hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo hoạt động hiệu quả của các dự án

- Báo cáo trạng thái công việc đang tiến hành

- Kiểm soát ngân sách, các hóa đơn cho dự án

- Những công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.