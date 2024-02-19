Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB
- Hà Nội: Tòa Golden Palm
- 21 Lê Văn Luong, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
- Hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch tiếp thị và quảng cáo hiệu quả cho khách hàng dựa
trên thông tin kinh doanh của họ
- Giám sát và ghi lại hoạt động của đối thủ cạnh tranh, thu thập dữ liệu thị trường, chuẩn bị báo
cáo hàng tháng về tất cả hoạt động của các đối thủ của khách hàng để đưa ra hỗ trợ chiến lược
- Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật xu hướng, sáng kiến tiếp thị mới, hỗ trợ soạn thảo các đề xuất
kinh doanh mới
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ và giải thích ý tưởng tiếp thị được cung cấp cho khách hàng, sau
đó triển khai hiệu quả và đúng thời gian.
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của khách hàng và báo cáo thường xuyên, theo dõi
tiến độ tất cả các cuộc họp, nội bộ, bên ngoài, liên lạc với khách hàng
- Lập kế hoạch và quản lý các sự kiện, hội nghị quảng bá
- Sát sao sự phối hợp với các bộ phận creative, planner và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác
đưa ra hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo hoạt động hiệu quả của các dự án
- Báo cáo trạng thái công việc đang tiến hành
- Kiểm soát ngân sách, các hóa đơn cho dự án
- Những công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học vấn: trường đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh
- Kiến thức về cơ cấu tổ chức và kinh doanh.
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing tối thiểu 1 năm
- Khả năng sử dụng thành thạo Microsoft Office, email và internet.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp qua điện thoại hiệu quả.
- Có trách nhiệm, làm việc có tổ chức.
- Xử lý các tình huống căng thẳng và chịu đựng áp lực thời hạn
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Up to 18 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
- Có cơ hội làm việc với nhiều thương hiệu lớn như Bamboo Airways, Gạo Bảo Minh,
Kweichow Moutai, FPT, Thẩm mỹ viện Việt Đức, Cơ điện Trần Phú.........
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn hóa trẻ trung
- Cơ hội học hỏi, được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Nghỉ lễ, phép theo quy định của Luật lao động;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB
