[Hà Nội] LETCO Nhân viên phát triển thị trường Nhật Bản 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 15 triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 298 Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tìm kiếm các Doanh nghiệp tại Nhật Bản có nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam; - Đàm phán để Công ty ký kết hợp đồng với khách hàng; - Lập lịch và tổ chức thi tuyển lao động; Đón tiếp, chăm sóc khách hàng; - Giải quyết phát sinh và hỗ trợ lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên, không phân biệt chuyên ngành đào tạo; - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên; - Khả năng giao tiếp tốt; - Sẵn sàng đi công tác tại Nhật Bản.

Tại LETCO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo thỏa thuận, từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, thưởng theo kết quả khai thác thị trường; - Hưởng các chế độ bảo hiểm theo Luật, chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty; - Làm việc trong môi trường ổn định, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LETCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.