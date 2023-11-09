Tuyển Xuất nhập khẩu Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xuất nhập khẩu Tại Sunhouse
Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Richy Tower, 35 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Xuất nhập khẩu Với Mức Lương Đến 18 Triệu
- Nhận kế hoạch mua tổng thể của nhà máy theo đơn hàng
- Tham mưu cho ban lãnh đạo mua về công tác hoạch định kế hoạch mua từng thời điểm để hiệu quả nhất
- Phối hợp cùng các phòng ban hoàn thành những công việc chung mà công ty giao
- theo dõi lịch về các vật tư phụ trách. (Chi tiết theo danh mục vật tư đính kèm)
- Lập kế hoạch giao hàng những vật tư mình phụ trách
- Tạo, Quản lý, theo dõi đơn hàng đáp ứng kế hoạch sản xuất
- Phản hồi tính đáp ứng kế hoạch sản xuất tuần/Tháng/Quý
- Thông báo kế hoạch hàng về cho bộ phận kho và QC
- Xử lý hàng lỗi với các bộ phận liên quan và NCC phát sinh trong quá trình nhập hàng
- Xử lý trả lại hàng lỗi của NCC trong quá trình sản xuất
- Làm các thủ tục nhập hàng và đề nghị thanh toán cho NCC
- phân tích, đánh giá NCC trong phạm vi mình phụ trách
- Làm các công việc phát sinh khi cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: Đại Học trở lên
2. Kinh nghiệm: 6 tháng-3 năm
- Thành thạo tiếng Trung 04 kỹ năng
- Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu hoặc mua hàng quốc tế
- Trung thực, cẩn thận, có tính tự giác cao trong công việc
Tại Sunhouse Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận 12-18tr + Thưởng lễ tết từ T1-T12, Nghỉ mát, Lễ chùa đầu năm, BHXH đầy đủ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sunhouse
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
