Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Louis City Hoàng Mai, Phố Tân Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1.Nghiên cứu thị trường và đưa ra đề xuất

- Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động của đối thủ, khách hàng, influencer trong ngành trên các sàn thương mại điện tử...

- Cập nhật những xu hướng mới về kỹ thuật quảng cáo, nội dung...trên thị trường

- Tổng hợp, phân tích và báo cáo các chỉ số quảng cáo trên sàn

- Tham gia đề xuất, xác lập mục tiêu, lên kế hoạch triển khai hoạt động quảng cáo sàn TMĐT

2. Quảng cáo

- Triển khai hoạt động quảng cáo trên các nền tảng TikTok, Shopee,...

- Theo dõi và tối ưu chỉ số, đảm bảo chi phí, doanh thu từ hoạt động quảng cáo

- Lên ý tưởng nội dung, quay dựng hình ảnh, video quảng cáo, phối hợp với bộ phận Media để xây dựng tài nguyên

- Nghiên cứu, phát trển và khai phá những hình thức, kênh quảng cáo mới

3. Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng hiệu quả quảng cáo trên sàn, tăng tỷ lệ mua hàng, giá trị đơn hàng...

4. Thực hiện những công việc được giao bởi quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, kinh tế..., chấp nhận đang chờ tốt nghiệp, có thể làm việc fulltime

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

- Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về chạy quảng cáo trên các nền tảng Tiktok/ Shopee...

- Tư duy logic, thích làm việc với con số và dữ liệu

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 10.000.000 đến 20.000.000vnđ/tháng tùy theo năng lực. (gồm lương cứng và com)

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe, teabreak.

- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, Team building, du lịch hàng năm... và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin