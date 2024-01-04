Tuyển Bảo hiểm công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Vincom Đồng Khởi Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 18 Triệu
- Học tập theo chương trình đào tạo của Công ty.
- Thiết lập mục tiêu Quý, Tháng, tuần cho phòng KD (có GĐ hỗ trợ)
- Theo dõi giám sát mục tiêu.
- Tuyển dụng nhân sự theo tiêu chí công ty.
- Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 27-45
- Trình độ học vấn: cao đẳng trở lên
- Thời gian làm việc: từ 13h - 15h từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần. Thứ 7, CN nghỉ.
- Kinh nghiêm: có từ 2 năm KN làm quản lý trong ngành và ngoài ngành.
- Sử dụng: Smatphone/ Ipad/Máy tính bảng, laptop/ Maxbook...
- Chăm chỉ, kiên trì và chịu áp lực.
Tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
- Ngoài lương hỗ trợ KD từ 18-20tr. Còn thưởng % doanh số toàn team. Thưởng quý và thưởng tăng trưởng vượt bậc.
- Được đào tạo: chuyên môn, kỹ năng theo lộ trình của công ty.
- Có lộ trình thăng tiến rỏ ràng.
- Được tham gia các chương trình du lịch Công ty.
- Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
