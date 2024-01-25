[Hồ Chí Minh] Heramo TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHO VẬN (PART-TIME) 15 người Bán thời gian tạm thời lương Từ 3 triệu đến 4 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Heramo
- Hồ Chí Minh: 01 Trường Sơn, P4, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
-
Xuất nhập kho, kiểm tra xác nhận số lượng trước khi xuất và nhập hàng ra khỏi kho
-
Đóng gói và soạn hàng để xuất kho cho shipper, đối tác và các cửa hàng thuộc hệ thống
-
Luân chuyển hàng hóa đến các cửa hàng nội bộ và đối tác
-
Sắp xếp, bảo quản hàng hóa, vật tư kho, thường xuyên vệ sinh khu vực làm việc
-
Các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của quản lý
-
Địa điểm làm việc: 01 Trường Sơn, phường 4, Tân Bình
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, tỉ mỉ & nghiêm túc trong công việc - có tinh thần phục vụ “khách hàng là trên hết”
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Các bạn sẽ được training đầy đủ, chi tiết về kiến thức chuyên môn phục vụ cho công việc
- Dùng smartphone.
- Có bằng lái xe
Tại Heramo Thì Được Hưởng Những Gì
-
Xem xét review lương theo năng lực.
-
Môi trường trẻ, năng động với các quy trình bài bản, chuyên nghiệp. Được training kiến thức chuyên môn về các loại giày & áo quần, đồ thời trang (hiểu rõ từng chất liệu, quy trình xử lý phù hợp, cách chăm sóc, bảo quản tốt nhất)
-
Được đào tạo kỹ năng mềm: làm việc nhóm, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề v.v…
-
Tham gia tiệc công ty mỗi tháng & quý.
-
Tham gia du lịch công ty mỗi năm
-
Chế độ tưởng thưởng xứng đáng khi bạn hoàn thành trách nhiệm mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heramo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI