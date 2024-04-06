[Hồ Chí Minh] HK Store Cần 3 Bạn Phụ Bán Hàng Tại Tân Bình-Xoay Ca Linh Hoạt 3 người Bán thời gian tạm thời lương Từ 4.5 triệu đến 8.5 triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian tạm thời Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

1. Sắp xếp, trưng bày sản phẩm hàng hóa gọn gàng, sạch sẽ.

2. Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng

3. Thanh toán hoá đơn cho khách hàng theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt

4. Vệ sinh cửa hàng, kệ hàng, nhà vệ sinh.

5. Đảm bảo sự vận hành của cửa hàng diễn ra tốt.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi .

2. Không cần kinh nghiệm , được hướng dẫn về công việc

Tại HK Store Thì Được Hưởng Những Gì

1. Xoay ca linh động

2. Được nghỉ 4 ngày/tháng.

3. Được đi du lịch

4. Được thưởng thêm tuỳ theo năng lực làm việc

Địa chỉ làm việc: Quận 12/Quận 10/Quận 5/ Tân Bình/Bình Thạnh/Quận 3

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HK Store

