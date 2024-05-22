[Khánh Hòa] Thanh Vân Land TUYỂN NHÂN VIÊN CONTENT CREATOR - SÁNG TẠO NỘI DUNG 1 người Toàn thời gian tạm thời lương Từ 7 triệu đến 10 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Thanh Vân Land
- Khánh Hòa: STH46C.02 đường 5B, KĐT Lê Hồng Phong II, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Soạn nội dung đăng lên trên Page hằng ngày theo tin tức mới nhất
- Cập nhật các xu hướng trend bất động sản
- Kết hợp bộ phận marketing đẩy mạnh tuyền thông thương hiệu
- SEO website
-Đăng tin quảng cáo bất động sản
-Phủ tin vào các group trên facebook
- Kết hợp với bộ phận Sale lên ý thưởng để bán hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng xây dựng ý tưởng và kịch bản độc lập
- Có gu thẩm mỹ về hình ảnh, sáng tạo, nhanh nhạy. Khả năng bắt trend tốt.
- Chủ động, có tính kỷ luật & trách nhiệm với công việc được giao
- Có am hiểu về thị trường TikTok, Youtube, Fanpage là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm phát triển kênh là 1 lợi thế.
Tại Thanh Vân Land Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo nội bộ, tham gia các khóa học nâng cao kiến thức cho công việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho đến các vị trí quản lý cao cấp.
- Lương cứng + Thưởng doanh số và năng suất theo quy chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thanh Vân Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
