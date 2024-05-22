[Khánh Hòa] Thanh Vân Land TUYỂN NHÂN VIÊN CONTENT CREATOR - SÁNG TẠO NỘI DUNG 1 người Toàn thời gian tạm thời lương Từ 7 triệu đến 10 triệu

- Được đào tạo nội bộ, tham gia các khóa học nâng cao kiến thức cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

- Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho đến các vị trí quản lý cao cấp.

- Lương cứng + Thưởng doanh số và năng suất theo quy chế của công ty