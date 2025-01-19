Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24...

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

QUẢN LÝ DOANH SỐ CỦA CỬA HÀNG:
1. Training nhân viên bán hàng: hiểu tầm quan trọng của training và coaching trong các kĩ năng bán hàng và push đạt doanh số bán hàng của công ty.
2. Merchandise: Đảm bảo hàng hóa đúng với nhu cầu của khách hàng tại khu vực. Hiểu được các yếu tố cơ bản của VM, màu sắc, chất liệu,... VM plan
3. Làm report: hiểu cơ bản về best và worst selling và biết cách sử dụng data đã phân tích để improve số sale.
QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỬA HÀNG:
1. Lên kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý trong cửa hàng giúp cửa hàng hoạt động tốt.
2. Inventory: sắp xếp, thực hiện kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhập và xuất hàng trong chuỗi cửa hàng.
QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CỬA HÀNG:
1. Phân chia Sales target cá nhân hợp lý cho nhân viên (Số lượng nhân viên đã từng quản lí > 7 người)
2. Giải quyết các vấn đề tình huống mâu thuẫn trong công việc với cấp dưới, đồng nghiệp và cấp trên, giữ được thái độ tích cực trong công việc để đưa store team phát triển.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ thời trang.
- Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên
- Tính cách năng động và cầu tiến.
- Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

