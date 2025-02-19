Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 23 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM

Mức lương
7 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Vinpearl Nha Trang, Hon Tre, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 23 Triệu

Quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ nhân viên Sale tại cơ sở khách sạn được giao. Đảm bảo việc bán hàng đúng quy trình, nhân viên chấp hành nội quy và có tinh thần cùng chiến đấu với mục tiêu doanh số.
Xây dựng kế hoạch, kịch bản bán hàng, đề xuất, phát triển các chiến lược tiếp cận khách hàng phù hợp với khách hàng 5 sao tại các khách sạn.
Hỗ trợ nhân viên tư vấn khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh.
Báo cáo doanh số, đánh giá hiệu suất nhân viên theo tuần/tháng.

Với Mức Lương 7 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm, 1 nữ, tuổi không quá 35, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói tốt.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, dịch vụ cao cấp.
Thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (Anh/Trung/Nga/Hàn), nếu giao tiếp thành thạo 2 ngoại ngữ trở lên là điểm cộng lớn.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Có khả năng quản lý, đào tạo đội nhóm, thúc đẩy doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng hiệu suất. Tổng lương 15+, tháng cao điểm 20+
- Đóng bảo hiểm, lương tháng 13.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các khách sạn 5 sao. Khách hàng sử dụng tiếng Anh, Hàn, Trung, Nga, tiếp cận đa văn hoá.
- Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và giao tiếp.
- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH WATERWORLD VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43 Nguyễn Tri Phương, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

