Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Bán lẻ/Dịch vụ đời sống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Sale đi thị trường chào bán sản phẩm dầu nhớt xe máy ở các tiệm rửa xe, sửa xe, phụ tùng,...
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng khách hàng
- Quản lý và kiểm soát tốt công nợ khách hàng.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LÀM SALE THỊ TRƯỜNG
- Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên.
- Có xe máy, không ngại di chuyển.
- Thời gian làm việc: T2 - T7 (8h-17h)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng từ 8 triệu
- Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm
- Chi nhánh: Lô B3 Căn 3, Đường số 25, P. Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

