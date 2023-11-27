Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Sale đi thị trường chào bán sản phẩm dầu nhớt xe máy ở các tiệm rửa xe, sửa xe, phụ tùng,...
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng khách hàng
- Quản lý và kiểm soát tốt công nợ khách hàng.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LÀM SALE THỊ TRƯỜNG
- Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên.
- Có xe máy, không ngại di chuyển.
- Thời gian làm việc: T2 - T7 (8h-17h)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng từ 8 triệu
- Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm
- Chi nhánh: Lô B3 Căn 3, Đường số 25, P. Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MS GROUP
