Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH HOLDING làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

• Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

• Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên đã từng làm các đơn vị lĩnh vực sản xuất, tư vấn thuế)

• Thành thạo tin học văn phòng; phần mềm kế toán (Misa, kiotviet..)

• Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

• Là người cẩn thận, tỉ mỉ