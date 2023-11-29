Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH HOLDING làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH HOLDING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tính toán và báo cáo giá sản phẩm/dịch vụ; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển,...
- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kế toán.
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn.
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ chứng từ kế toán, thanh toán.
- Rà soát đối chiếu dõi công nợ, phải thu phải trả.
- Kiểm tra số liệu của kế toán Bán hàng để đảm bảo việc ghi nhận doanh thu đúng và xuất hoá đơn đủ, công nợ phải thu đảm bảo đúng
- Cung cấp kịp thời số liệu kế toán cho các bộ phận liên quan (thông qua đề nghị và sự đồng ý của trưởng phòng)
- Lập, kiểm tra và nộp các tờ khai Thuế theo luật quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
• Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên đã từng làm các đơn vị lĩnh vực sản xuất, tư vấn thuế)
• Thành thạo tin học văn phòng; phần mềm kế toán (Misa, kiotviet..)
• Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.
• Là người cẩn thận, tỉ mỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Cơ Hội Thăng Tiến
- Phụ cấp ăn uống
- Thưởng Lễ-Tết
- Thưởng Tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI