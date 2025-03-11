Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN GIA PHÚ NINH BÌNH, Gia Viễn, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát hiện trường về lĩnh vực thi công công nghiệp tại các dự án của Công ty.

- Báo cáo công việc trực tiếp cho chỉ huy phó

- Lên kế hoạch thực hiện công việc

- Giao việc cho nhà thầu phụ/ tổ đội

- Kiểm tra công việc của thầu phụ theo spec của dự án

- Nghiệm thu với thầu phụ, tư vấn giám sát

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính Nam

- Học vấn Đại học/ cao đẳng

- Chuyên môn/Nghiệp vụ Lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp/ Kiến trúc

- Ngoại ngữ Sử dụng được tiếng Anh là lợi thế.

- Không yêu cầu KINH NGHIỆM, nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Đào tạo có lương

- Hỗ trợ ăn 2tr mỗi tháng và chỗ ở đầy đủ tiện nghi

- Thưởng tháng lương thứ 13 từ 1- 6 tháng lương, định kỳ đánh giá xét tăng lương hàng năm (căn cứ hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,....), thưởng các dịp lễ tết, hỗ trợ tiền ăn ca,...;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp luật và quy chế công ty: đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN, nghỉ phép hàng năm, du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết ....;

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề và phát triển bản thân;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

