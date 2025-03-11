Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: KCN GIA PHÚ NINH BÌNH, Gia Viễn, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giám sát hiện trường về lĩnh vực thi công công nghiệp tại các dự án của Công ty.
- Báo cáo công việc trực tiếp cho chỉ huy phó
- Lên kế hoạch thực hiện công việc
- Giao việc cho nhà thầu phụ/ tổ đội
- Kiểm tra công việc của thầu phụ theo spec của dự án
- Nghiệm thu với thầu phụ, tư vấn giám sát
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính Nam
- Học vấn Đại học/ cao đẳng
- Chuyên môn/Nghiệp vụ Lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp/ Kiến trúc
- Ngoại ngữ Sử dụng được tiếng Anh là lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Đào tạo có lương
- Hỗ trợ ăn 2tr mỗi tháng và chỗ ở đầy đủ tiện nghi
- Thưởng tháng lương thứ 13 từ 1- 6 tháng lương, định kỳ đánh giá xét tăng lương hàng năm (căn cứ hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,....), thưởng các dịp lễ tết, hỗ trợ tiền ăn ca,...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp luật và quy chế công ty: đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN, nghỉ phép hàng năm, du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết ....;
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề và phát triển bản thân;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
