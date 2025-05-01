Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: kcn khánh phú, Yên Khánh, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và cung ứng nhân viên cho các vị trí của doanh nghiệp.
Quản lý hợp đồng lao động cho nhân viên, hồ sơ nhân viên, biên chế nhân sự.
Kiểm tra, giám sát việc chấm công và quản lý các chế độ như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ bù, tăng ca, v.vv..
Theo dõi, cập nhật chế độ bảo hiểm.
Quản lý cấp phép cho lao động người nước ngoài
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự từ 02 năm trở lên
Nhanh nhẹn, trung thực
Ngoại ngữ giao tiếp Tiếng Trung
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, trung thực
Ngoại ngữ giao tiếp Tiếng Trung
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp lễ tết: Tết dương, Tết Nguyên Đán, 2/9, 30/4-1/5...
Tăng lương theo quy định công ty và quy định của pháp luật
Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật
Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Tăng lương theo quy định công ty và quy định của pháp luật
Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật
Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI