Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: kcn khánh phú, Yên Khánh, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và cung ứng nhân viên cho các vị trí của doanh nghiệp.

Quản lý hợp đồng lao động cho nhân viên, hồ sơ nhân viên, biên chế nhân sự.

Kiểm tra, giám sát việc chấm công và quản lý các chế độ như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ bù, tăng ca, v.vv..

Theo dõi, cập nhật chế độ bảo hiểm.

Quản lý cấp phép cho lao động người nước ngoài

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự từ 02 năm trở lên

Nhanh nhẹn, trung thực

Ngoại ngữ giao tiếp Tiếng Trung

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp lễ tết: Tết dương, Tết Nguyên Đán, 2/9, 30/4-1/5...

Tăng lương theo quy định công ty và quy định của pháp luật

Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin