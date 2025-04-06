Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 16 - 23 Triệu

Mức lương 16 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh - Bến Tre - Bình Dương ...và 10 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 16 - 23 Triệu

Tiếp xúc, gặp gỡ giới thiệu, tư vấn giới thiệu giải pháp hệ thống cơ điện của đơn vị với KH.

Thu thập thông tin cần thiết của dự án phục vụ cho việc thiết kế, chào giá, đấu thầu.

Tiếp xúc, theo dõi, đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp thiết bị vật tư và các thầu phụ, tổ đội thi công phù hợp.

Tính toán, làm bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng, lên dự toán chào thầu trên AutoCad

Bóc tách khối lượng, lên dự toán chào thầu, đảm bảo tính cạnh tranh với các đối thủ và mức lợi nhuận cho công ty

Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công và tổ chức triển khai thi công các hạng mục cơ điện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Hướng dẫn các tổ đội, thầu phụ thi công theo đúng bản vẽ và biện pháp thi công được phê duyệt, xử lý các vướng mắc, sự cố trong quá trình thi công dự án

Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, không vi phạm các tệ nạn xã hội…, có sức khỏe tốt, năng động nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng làm việc với cường độ cao.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Điện, điện tử, điện lạnh, giao thông – thủy lợi, công nghệ thông tin, xây dựng, Cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, tự động hóa … hoặc các ngành tương đương.

Nhanh nhẹn, có khả năng bóc tách khối lượng các dự án tham gia dự thầu.

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad

Ưu tiên độ tuổi không quá 28 tuổi.

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 16.000.000 – 23.000.000 đồng/tháng trở lên theo kinh nghiệm.

Gói Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết: 48.000.000 đồng/năm, bao gồm gói Phụ cấp ăn trưa, điện thoại

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội được phát triển bản thân

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép, khám sức khoẻ hàng năm và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

