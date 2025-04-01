Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH MCNEX VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách về vấn đề chất lượng sản phẩm của Công ty

Phân tích nguyên nhân, lập báo cáo cải tiến lỗi công đoạn phát sinh.

Quản lý mục tiêu chất lượng sản phẩm tại khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan.

Sử dụng thành thạo excel và tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc. Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Ưu tiên những ứng viên đã từng làm nhân viên QC trong các công ty sản xuất linh kiện điện tử.

Tại Công ty TNHH MCNEX VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay trong thời gian thử việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp

Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MCNEX VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin