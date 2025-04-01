Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH MCNEX VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH MCNEX VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách về vấn đề chất lượng sản phẩm của Công ty
Phân tích nguyên nhân, lập báo cáo cải tiến lỗi công đoạn phát sinh.
Quản lý mục tiêu chất lượng sản phẩm tại khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo excel và tin học văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc. Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Ưu tiên những ứng viên đã từng làm nhân viên QC trong các công ty sản xuất linh kiện điện tử.
Tại Công ty TNHH MCNEX VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay trong thời gian thử việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp
Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MCNEX VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
