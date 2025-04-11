Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: 346 - 348 - 350 Nguyễn Công Trứ, TP. Ninh Bình, Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhân sự trong cửa hàng.

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cửa hàngtheo yêu cầu

Chịu trách nhiệm về hình ảnh trưng bày sản phẩm và tiêu chuẩn của cửa hàng

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số cửa hàng

Quản lý chính về tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh, tác phong tại cửa hàng phụ trách

Xử lý các vấn đề phát sinh như: Điện; nước; VPP; chế độ cho nhân viên của hàng; liên hệ địa phương đăng kí kê khai thuế

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý cửa hàng, Trưởng ca, Giám sát bán hàng hoặc vị trí tương đương.

ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm

Quản lý cửa hàng

Trưởng ca

Giám sát bán hàng

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành bán lẻ, thời trang, F&B, cửa hàng tiện lợi hoặc chuỗi hệ thống siêu thị.

bán lẻ, thời trang, F&B, cửa hàng tiện lợi hoặc chuỗi hệ thống siêu thị

Kỹ năng quản lý đội nhóm (tối thiểu 5-10 nhân viên), phân công công việc, đào tạo và đánh giá nhân sự.

quản lý đội nhóm

Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý tình huống và giải quyết khiếu nại.

bán hàng, chăm sóc khách hàng

Kỹ năng quản lý hàng hóa, kiểm soát doanh thu, kiểm kê kho và xử lý thất thoát.

quản lý hàng hóa, kiểm soát doanh thu, kiểm kê kho và xử lý thất thoát

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word) để lập báo cáo doanh thu, nhập xuất hàng.

Thái độ chủ động, trung thực, trách nhiệm trong công việc.

chủ động, trung thực, trách nhiệm

Đáp ứng thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Phụ cấp ăn: 30.000đ/ngày

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh

Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9) , các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ

Được cấp phát đồng phục để làm việc

Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin