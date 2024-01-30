Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH lữ hành An Tường Travel làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 4 Triệu

Công ty TNHH lữ hành An Tường Travel
Ngày đăng tuyển: 30/01/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty TNHH lữ hành An Tường Travel

Dịch vụ du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Công ty TNHH lữ hành An Tường Travel

Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 75 Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương Từ 4 Triệu

  • Nhân viên sale: Giới thiệu và bán tour, phòng khách sạn,vé máy bay, vé tàu, thuê xe,... cho khách hàng
  • Nhân viên Marketing: Đăng bài cho fanpage, chạy facebook ads, google ads,...
  • Làm việc theo sự phân công và sắp xếp lịch làm việc của Trưởng bộ phận/ Trưởng Nhóm
  • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có bằng cấp cao đẳng trở lên( tốt nghiệp chuyên ngành về du lịch là một lợi thế)
  • Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm với vị trí ứng tuyển
  • Chịu được áp lực công việc.
  • Có laptop cá nhân và smartphone

Tại Công ty TNHH lữ hành An Tường Travel Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được đào tạo thêm về nghề nghiệp và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, độc lập.
  • Lương cơ bản + thưởng + hoa hồng hấp dẫn (trao đổi thêm khi phỏng vấn)
  • Làm việc 1 ngày 7 tiếng, trong tuần được nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.
  • Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH lữ hành An Tường Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH lữ hành An Tường Travel

Công ty TNHH lữ hành An Tường Travel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

