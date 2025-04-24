Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Xây lắp Ba Đình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Phú Lộc, Phú Lộc, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc bản vẽ, hồ sơ thiết kế, bóc tách khối lượng vật tư, nhân công…

giám sát kỹ thuật thi công công trình xây dựng, xây lắp điện. Theo dõi và bám sát quá trình thi công đồng thời triển khai hồ sơ khối lượng nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình

Phối hợp với các bộ phận có liên quan khác cùng nhau làm hồ sơ thanh quyết toán công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tuổi từ 26-45. Sức khoẻ tốt

Tốt nghiệp Đại học các ngành : xây dựng, Cầu đường, Cơ khí động lực.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp điện

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, dự toán.

Sử dụng thành thạo Excel, Autocad…

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

