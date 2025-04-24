Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Xây lắp Ba Đình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Xây lắp Ba Đình
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Phú Lộc, Phú Lộc, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Đọc bản vẽ, hồ sơ thiết kế, bóc tách khối lượng vật tư, nhân công…
giám sát kỹ thuật thi công công trình xây dựng, xây lắp điện. Theo dõi và bám sát quá trình thi công đồng thời triển khai hồ sơ khối lượng nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình
Phối hợp với các bộ phận có liên quan khác cùng nhau làm hồ sơ thanh quyết toán công trình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam. Tuổi từ 26-45. Sức khoẻ tốt
Tốt nghiệp Đại học các ngành : xây dựng, Cầu đường, Cơ khí động lực.
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp điện
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, dự toán.
Sử dụng thành thạo Excel, Autocad…
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
